Para nosotros la Leagues Cup fue un fracaso: Iñigo Regueiro

El director deportivo del Atlético de San Luis, Iñigo Regueiro, no se anduvo con rodeos y aceptó que el haber quedado eliminados en fase de grupos en la Leagues Cup 2023, fue un fracaso.

A diferencia del director técnico, Gustavo Da Silva Leal, que excusó en ambos partidos que perdieron, que el nivel del equipo no era el óptimo pues apenas iniciaban temporada, el directivo fue claro y contundente en su declaración.

"Hicimos el viaje a la Leagues Cup con otros objetivos y expectativas a lo que al final realizamos en el torneo. Llegábamos con tres buenas jornadas en la Liga MX y ritmo de juego aceptable, y por ello en el análisis que ahora hacemos de nuestra participación, es claro que es un fracaso el que tuvimos, no hay más".

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

Explicó que el poner excusas por la logística, campo sintético o viajes, no es válido. "En nuestro caso nosotros no tuvimos ningún problema en logística, las reglas estaban claras en cuanto a posibles adversidades que se pudieran dar. Poner como excusa el que era una cancha sintética u otro aspecto, eso no va, simplemente hicimos un mal torneo y así lo asumimos y ya se está trabajando para mejorar, enfocados totalmente en la Liga MX que es lo que importa y lo que viene de aquí en adelante".

De si llegarán más refuerzos al equipo, Regueiro afirmó: "La plantilla del primer equipo está cerrada aunque el mercado de contrataciones se mantiene abierto, y al menos que haya una buena oportunidad para nosotros contemplaríamos que llegará alguien en cierta posición que se requiera, pero la realidad es que los jugadores que hoy están son con los que pensamos competir en la Liga MX, no habrá más novedades".

De algún partido amistoso que se pudiera dar en estos días, explicó que la Liga no permite disputar alguno, solo podrían jugar con la Sub-23 y se está viendo si es viable enfrentarse a los Mineros de Zacatecas y Santos Laguna.

"Por reglamento no puedes disputar ningún partido hasta que no termine la Leagues Cup, pero estamos en pláticas con la Liga MX y directiva de Puebla, en busca de que el partido contra ellos (de visita) de la jornada 4 del Apertura 2023, se dispute el viernes 18 o domingo 20 de agosto, tomando en cuenta que la final de la Leagues Cup es el sábado 19. Pero aún no se concreta nada", apuntó.