Me quiero quedar con Atlético de San Luis: Luis Reyes

Mientras que en la capital potosina la directiva del Club Atlético de Luis permanece muda, no hay información alguna del equipo, los jugadores aprovechan para externar sus puntos de vista a diversas agencias de noticias y medios nacionales.

Tal es el caso de Luis Ricardo Reyes, defensa lateral izquierdo, quien manifestó que desea seguir con el conjunto rojiblanco, donde lo han tratado bien y su familia ya se acopló a la ciudad.

Cabe mencionar que la carta de Reyes Moreno pertenece al club americanista y solo fue cedido a San Luis para los torneos Apertura 2019 y Clausura 2020, por lo que culminó a fines de mayo ese préstamo.

"Estoy contento en San Luis, agradecido por la oportunidad que me brindaron; si Dios quiere espero quedarme más tiempo porque es una ciudad que me ha gustado, igual a mi familia. Nos hemos acoplado a la vida que llevamos. Sigo siendo jugador del América y ellos decidirán sobre mi futuro", declaró ala agencia de noticias EFE.

Y es que "El Hueso" encontró en el Atleti la regularidad que no tuvo en el último torneo que jugó con las Águilas, donde una lesión le hizo perder la titularidad y de ahí tuvo que calentar banca en todo el torneo Clausura 2018, entrando solo de cambios en algunos partidos, luego de que era titular indiscutible cuando obtuvo con el conjunto de Coapa el campeonato del Apertura 2018.

Sobre el hecho expresó que siempre respetó la decisión que en su momento tuvo el entrenador Miguel Herrera al ponerlo en la banca, pues nunca ha pedido explicaciones a sus técnicos, por lo que también comprendió que lo cedieran a préstamo al San Luis.

"Di lo mejor de mí allá y ya la decisión de jugar o no es siempre del entrenador. Ofrecí todo en los entrenamientos o cuando me dieron las oportunidades de jugar. Estoy tranquilo porque trabajé bien, si se da el regreso al América tendré que hacerlo mejor, pero ahora me concentro en San Luis, donde me quiero quedar", sentenció.