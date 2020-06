Oliveras, Tovar, Pardo y Vecchi, en la carrera Nascar iRacing

Se celebró la sépitima fecha del Campeonato NASCAR iRacing, esta vez en la pista del ISM Raceway de Phoenix, Arisona, donde Hugo Olivera, Santiago Tovar, Rubén Pardo y Gincarlo Vecchi, estuvieron den la lucha por conseguir una buena posición

El piloto del Dodge #26 de Freightliner – Quaker State – Briggs Equipment México – Monster Energy, Santiago Tovar comentó que ésta fue una carrera complicada.

“Desgraciadamente dos contactos nos dejaron fuera de la pelea porque acabé con el coche destrozado, pero lo mejor es que me divertí. Desde la arrancada traíamos un muy buen ritmo, siempre estuvimos rodando dentro del top 10 hasta que se vinieron los contactos que nos mandaron al final de la parrilla, lo cual siempre nos complica porque es donde están la mayor parte de los accidentes, incluso nos vimos involucrados en uno más ya de cara a la final.

Hugo Oliveras, el experimentado piloto del Dodge #11 de Monster Energy – 3M – Quaker State – Freightliner se mantuvo concentrado mientras rememoraba una carrera especial sobre el trazado del ISM Raceway de Phoenix.

“Esta pista me trajo muy buenos recuerdos porque es la única donde NASCAR México ha participado en la vida real y competimos como equipo logrando el 1, 2, 3; fue increíble que los tres autos estuvieran en el pódium, lo que se tradujo en un gran fin de semana.

Rubén Pardo, piloto de la máquina #77 de ZTE Smartphones – Telcel – Monster Energy – Castrol – ITCR Infraestructura – Skippy – Hangar Inn Hotel Select – Poder Global – Crash Daytona – Team Race Planet del equipo 2b Racing, tenía como estrategia no meterse en problemas.

“Sin embargo, tuve un contacto, pegué en la barda con otros coches, no pusieron bandera amarilla, entré a pits, perdí 2 o 3 vueltas que traté de recuperar con la estrategia de no entrar cuando lo hicieron los líderes, pero cometí un error y me sancionaron y a eso le agregamos que rodé muchas vueltas sin cambiar llantas por lo que mi ritmo ya era muy malo por lo que me volvieron a lapear; otro error es que entré a pits en bandera verde.

Por último, Giancarlo Vecchi driver del auto # 57 de Restonic quien obtuvo una mejor posición en el tablero, comentó que esta carrera fue muy complicada y con muchos accidentes.