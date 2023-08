Los pilotos del HO Speed Racing listos para el reto

Diego Ortiz, Juan Manuel González y Giancarlo Vecchi son pilotos jóvenes quee se abren paso dentro de la Nascar México en tres categorías diferentes, para ellos el correr en San Luis Potosí representa algo especial pues es una plaza de la que sienten la calidez de la afición, además de la presión pues hay muchos fanáticos del automovilismo.

Giancarlo Vecchi corre en la Nascar Challenge, y esta octava fecha en San Luis Potosí buscará dejar atrás los malos resultados y estar presente en el podio el fin de semana.

Carlos Ventura | El Sol de San Luis

“Tenemos la oportunidad de volver por segunda vez en esta temporada, obviamente queremos sacarnos esa espinita de la carrera pasada, quedamos en cuarto así es que obviamente queremos ir por ese pollo y seguir creciendo en el campeonato”, comentó el piloto del auto 75.

Diego Ortiz es de las Trucks Series México y se encuentra en buen momento en el campeonato, para él la pista del Óvalo Potosino se le da muy bien y espera que este fin de semana no sea la excepción.

“Personalmente me gusta mucho el Óvalo de San Luis, yo creo que lo hace un poquito diferente a los demás por ser tan pequeño y siempre ha estado de nuestro lado, siempre me ha ido bastante bien, obteniendo varias victorias aquí en esta Óvalo y me gusta la verdad muchísimo venir para acá”, dijo el volante de la camioneta marcada con el 19.

Juan Manuel González es un piloto que, a pesar de su juventud, ya tiene experiencia y fue precisamente en esta pista de San Luis Potosí donde dio sus primeras vueltas a bordo de un auto de Nascar.

“Es una pista que disfruto mucho manejar, tengo un cariño especial porque realmente en esta pista aprendí a manejar un Nascar y sinceramente creo que he tenido muy buenas experiencias y otras de mucho aprendizaje, entonces creo que sumando a las dos factores que tengo pues creo que pueden beneficiar mucho este fin de semana, en cuanto al conocimiento que tenemos de cómo tiene que moverse el coche para poder andar rápido y obviamente sabemos que al ser una pista pequeña los contactos a la orden del día y hay que tener un coche completo para las últimas vueltas que al final del día son las que importan”, señaló el conductor del auto 11 de la Nascar México.

Sobre cómo llega Giancarlo Vecchi a esta carrera, el piloto dijo que “En la Challenge realmente está bastante pegados, llego en segundo lugar así es que es lo que queremos mantener los ahí, tenemos que hacer una carrera muy inteligente para mantenerlos sobre todo para llegar a pasar a los playoffs”.

Ortiz sabe bien que esta carrera no solo es física sino también mental: “Yo creo que es una de las carreras más difíciles mentalmente porque nunca tienes que perder la concentración, por esa misma parte del Óvalo al ser muy pequeño tienes que estar muy al pendiente de todo lo que pasa alrededor”.

Por último, Juanma ya tiene ansias de subirse al auto: “Yo la verdad llego muy contento, muy motivado, con muchas ganas de ya subirme al coche, estoy muy agradecido con el HO Speed Racing creo que esta temporada ha hecho todo lo posible por entregar unos buenos coches y estoy muy contento con el trabajo que ha hecho el ingeniero, me siento motivado de que va a haber un buen trabajo en la pista por parte de mi equipo”.