Llega la sexta fecha de la Liga Municipal de futbol flag

La Liga Municipal de futbol flag continuará esta tarde en el Centro Deportivo Garita de Jalisco con duelos interesantes y que además son una opción para aquellos que buscan participar y aprender de otros deportes como lo es esta disciplina.

Para este sábado los encuentros del campo 1 serán los siguientes: Berrendos Black vs. Old School 17:00. Old School vs Berrendos Dark 17:50. Viper´s vs. Golden State 18:40. Berrendos Black vs. Red Flags 19:30 y Guardería vs. Vaqueras Azul.

Cortesía | Deporte de la capital

En el campo 2 jugarán: Cowboys vs Saiyajins 17:00. Isotopes vs. Berrendos Black 17:50. Saiyajins vs. Ducks 18:40. Hawks Negro vs. Spartans 19:30.

En el campo 3 se tendrán los partidos: Cuernos Chuecos vs. Máquina del Mal 17:00. Wizards vs. Cuernos Blancos 17:50. X-Force vs. Bills 18:40. Hawks Blanco vs. Vaqueras Blanco 19:30. Barracudas vs. México 20:20.

El campo 4 tendrá los duelos Panthers vs. Guardería 17:00. Guardería vs. Vel Mar 17:50. Dinos vs. Máquina del Mal 18:40. Melucinas vs. Panthers 19:30.