Liga Fraternidad premió a sus campeones

En una noche de buen ambiente, la Liga Fraternidad de Futbolistas Master de San Luis Potosí, realizó la premiación de las diferentes divisiones, reconociendo a lo mejor de este 2023 que está por terminar, en una ceremonia muy emotiva donde los campeones tuvieron la oportunidad de pasar un gran momento.

La premiación se realizó de la siguiente manera, en la categoría Master Plus el campeón de liga quedó en manos de Banda Plateada, el sub campeón fue la escuadra de Ex Uni, teniendo como campeón goleador a Alejandro Arreola Sánchez.

En esta misma categoría, pero campeones de copa en la División A los monarcas fueron el cuadro de Corsarios, en tanto en la División B el título quedó en manos del conjunto de Garrincha.

Por otra parte, en la categoría Master Especial “A” “AAA” el campeón de copa fue el cuadro de Vidrio Centro, en tanto en la división Master Especial “A” “AA” el trofeo quedó en manos del equipo Independiente.

En lo que respecta a la categoría Master Especial B, el campeón de Copa fue para D’Madrid, entregando el título de campeón de goleo a Guillermo Guerrero Guerrero de la escuadra Deportivo Tatis; como portero menos goleado fue Modesto Fernando Loredo López del equipo D´Madrid.

Al final se realizó una recepción para todos los invitados a esta ceremonia, con la que cerraron un año intenso de gran actividad, y ya se encuentran planeando lo que será el torneo venidero del 2024.