En puerta, "desbandada" en el Congreso de SLP por elecciones 2024 [Video]

El diputado José Luis Fernández Martínez adelantó que “serán varios” los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios, los que en los próximos días anunciarán su solicitud de licencia para buscar otros cargos de elección popular, ya sea la reelección, una presidencia municipal o una diputación federal.

“Llegarán entonces los suplentes por lo que el trabajo en el Congreso del Estado no se va a detener; del Grupo Parlamentario del PVEM no he recibido aviso alguno de licencia pero si advierto que varios pedirán y entonces llegarán los suplentes, como lo establece la Constitución Política del Estado”.

Expuso que el Congreso del Estado deberá funcionar de manera correcta con suplentes y esperamos que el trabajo no se distraiga; es mas funcional que alguien con aspiraciones en el proceso electoral, pida licencia a que se mantenga en el cargo y se distraiga en esas actividades partidistas.

Fernández Martínez señaló que en lo personal, “no hay nada sobre posibles candidaturas, estoy concentrado en el trabajo legislativo pero en la ‘grilla’ pasan muchas cosas y en estos momentos estamos tranquilos”.

Por su parte, el diputado del PAN Juan Francisco Aguilar Hernández señaló que “soy uno de los que había levantado la mano para el Senado, pero así llega a pasar y lo aplaudo para que también cada día se llegue a ver más espacios para las mujeres en las tomas de decisiones y como es en la Cámara Alta del Congreso de la Unión”.

Cortesía | Congreso del Estado

“Para el Senado es prácticamente imposible ser candidato, es para mujer la posición y no hay tema ahí ya. Lo que sí voy a hacer es seguir participando. No sé desde qué trinchera, no sé desde qué posición, pero siempre voy a estar participando en lo que me resta de la vida a favor de que a San Luis Potosí le vaya bien”.

Aguilar Hernández expuso que “voy a tratar de participar y si se abran los espacios para poder sumarme a los candidatos que llegue a haber, si no es que llegue a ser candidato. Pero hay que valorarlo, hay que pensarlo. Mi primer plan era el Senado. No se da, no pasa absolutamente nada. Hay que ver qué otra se llegue a dar”.