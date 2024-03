Karateca potosino busca competir en España

Con tan solo 16 años Diego García Sánchez tiene sus objetivos bien claros, el primero es continuar con sus estudios en el Instituto Latinoamericano de San Luis y el segundo es aumentar su nivel en el karate en busca de competir fuera de nuestro país.

Desde pequeño comenzó a practicar el karate y cuenta con experiencia en diferentes competencias como un Campeonato Centroamericano celebrado en México donde logró un segundo lugar y la Youth League en Mérida Yucatán, en donde compitió en menos de 63 kilogramos,

Cortesía Paco Portillo

“Tengo diez años en el karate, inicié cuando apenas era un niño, a lo largo de este tiempo he tomado parte en eventos estatales, regionales, macro regionales, nacionales e internacionales”, dijo el joven estudiante.

Pero Diego se siente con la confianza de poder dar más, incluso ya piensa en competencias en el viejo continente y para eso se prepara pues quiere representar a México de la mejor manera posible.

“Los planes son los de salir a eventos internacionales este mismo año y me gustaría irme a una Yourth Ligue, pero una de las que se van a realizar pronto ya sea la de España o Venecia. Esto es gracias a todos los años que lo he practicado y desde luego a los conocimientos que me trasmiten mis entrenadores, esto es una parte fundamental en cualquier disciplina”.

El año pasado estuvo como seleccionado mexicano, una sensación indescriptible para él y que le dejó la espinita de dar más en los próximos eventos que vengan.

“Me quedé serio por fuera pero por dentro estaba impactado, me sentía con una gran ilusión, feliz porque eso es algo que está en tus metas porque ya no vas a competir por tu estado, ahora se trata de representar a México. Esto es algo muy padre porque uno va con esa mentalidad, desde luego que antes de competir te dan nervios y hay que dar lo mejor de ti hasta el último segundo”.

Manuel Candia y Lorena Mendoza son dos maestros que han sabido impulsar su carrera deportiva, y eso tiene muy motivado a Diego pues sabe que con su instrucción podrá alcanzar objetivos.

“Ambos son excelentes entrenadores comuna trayectoria impresionante y formaron parte de la Selección Mexicana, estuvieron como competidores y ahora lo están como entrenadores. El objetivo que tienen es llevar a sus alumnos a competir en e más alto nivel y desde luego que esto nos motiva a todos”.

Por último, agradeció el apoyo de la Prepa Latino para continuar sus estudios y actividad deportiva pues esto le abre las puertas a los deportistas de alto rendimiento a seguir preparándose y crecer como persona.