El Mao Racing llegará reforzado a la Súper Copa [VIDEO]

El piloto potosino Enrique Reyna tuvo un 2023 de amplio dominio en la Fórmula 5 de la Súper Copa al conquistar de nueva cuenta este serial en diciembre del año pasado, pero ahora tendrá dos propósitos este 2024, defender la corona y ser la guía de tres jóvenes que se integran al Mao Racing.

“Este año volvemos a la Súper Copa con la Fórmula 5, va a ser muy interesante tenemos tres pilotos nuevos en nuestro equipo, Mike Pérez de 15 años, Adrián Cruz de 17 y Edgardo Cisneros de 18, son tres chavos que van a estar con nosotros en nuestro equipo. Va a ser un gran año porque me da la oportunidad y toda la experiencia que he ido acumulando durante estos años de transmitirlo a las nuevas generaciones para mí. Es muy importante enseñarles de alguna manera lo que he aprendido y nosotros también participando en la F5 es muy importante estar participando por la puesta punto de los autos para ir probando cosas nuevas y con tres autos yo creo que va a ser muy interesante esta temporada”, dijo “Mao” Reyna.

Aunque arrasó el año anterior, “Mao” no se confía pues pueden llegar nuevos pilotos que le puedan arrebatar la corona de la Fórmula 5, por lo que será fundamental lo que haga el equipo dentro y fuera de la pista.

“Cada vez siempre hay alguien nuevo, y siempre hay alguien que nos da batalla en la pista, algunas veces con la facilidad que tienen en otros estados de tener una pista para poder hacer sus pruebas, cosas que no tenemos aquí que prácticamente salimos del taller a la pista, eso nos dificulta un poquito ahí la puesta punto, pero pues le echamos muchas ganas y tratando de hacer las cosas con mucho corazón y sacando provecho de lo que tenemos”, mencionó el potosino.

El monarca de la F5 reconoció que su padre, don Enrique Reyna, es fundamental para la obtención de títulos y de ser un piloto protagonista en cada competencia en la que se para.

“Con experiencia que hemos ido acumulando, la experiencia que tenemos de mi papá que es muy importante, yo creo que eso es lo más importante la puesta punto del auto también en los apuntes que tenemos en diferentes pistas y entonces eso nos da la ventaja sobre algunos otros pilotos” reconoció.

Destacó que en San Luis Potosí hay mucho talento en el deporte motor que compite desde los eventos como el Campeonato Pony, hasta las grandes competencias nacionales, por lo que es necesario apoyar a la sangre nueva del automovilismo potosino.

“La verdad es que aquí hay mucho talento impresionante aquí en San Luis, siempre hay alguien si tú te fijas en la Nascar, Super Copa, off road, en todos lados hay pilotos de San Luis ganando carreras, entonces, pues no hay que dejar morir esa tradición de San Luis de pilotos ganadores”, finalizó.

“Mao” también compite en el Campeonato Pony que está por arrancar en marzo, por lo que hizo un llamado a los aficionados, pilotos, patrocinadores que apoyen este serial pues es un semillero de talentos del automovilismo potosino.