Gustavo Leal se siente afortunado por el respaldo de la directiva

Después de la tempestad al fin llegó la calma al Atlético de San Luis y eso tiene tranquilo al técnico del equipo, Gustavo Leal, que trabajará rumbo al siguiente partido contra Necaxa con buen ánimo de buscar seguir en la pelea por la fase final del torneo.

Y no solo el triunfo ante el Puebla tiene tranquilo al brasileño, también el respaldo de directiva, jugadores y cuerpo técnico lo tienen con la confianza de seguir trabajando hasta alcanzar los objetivos del equipo potosino.

“Soy muy afortunado de estar en este club, la directiva está todos los días ahí en la tribuna, viendo nuestros entrenamientos, van a mi oficina todos los días para hablar lo que piensan y escuchar lo que pensamos, el respaldo que yo tengo de la directiva, de los jugadores, es lo mismo que yo doy a la directiva y jugadores, creo que nuestro éxito del torno pasado pasó mucho por eso, por estar siempre juntos en todos los momentos”, señaló.

Reconoció a la afición que no los abandonó en la racha de malos resultados, y aunque algunos jugadores fueron abucheados, en general el respaldo que tiene del “jugador 12” es fundamental para seguir por ese camino del éxito.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Tengo que agradecer a la gente mucho. Yo sentí apoyo de la afición, no estaba lleno el Lastras, pero estaban con los aficionados de verdad, que nos apoyan siempre y decir que esa conexión directiva jugadores, cuerpo técnico y afición es muy importante, si en algún momento uno de esos cuatro no estuviera en conjunto., las cosas tienden a no salir. Hace mucho que no lo vivían así y me quedo de verdad muy contento de saber que la gente salió contenta de aquí” indicó.

Por otro lado, resaltó que está trabajando prácticamente ya con equipo completo, jugadores como Yan Philipe Oliveira por fin debutó tras una lesión y Franck Boli ya está sumando minutos, por lo que ahora ya cuenta con más variantes en su esquema táctico.

“Estamos buscando desde el inicio del torneo el 11 ideal por las bajas que tuvimos en un primer momento, por transferencias, después de un segundo momento por lesiones y después con jugadores que llegaron que no estaban listos. Creo que ahora es donde estoy más cerca de tener todos los jugadores a disposición”, comentó.

San Luis enfrentará el viernes al Necaxa, equipo que acaba de perder el invicto con Mazatlán, el duelo será en el estadio Victoria donde los hidrorayos tienen 2 triunfos y 3 empates sin derrotas.