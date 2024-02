"Juanma" Sanabria defiende forma de jugar del Atlético de San Luis

Juan Manuel Sanabria, lateral izquierdo del Atlético de San Luis, declaró que ante Tijuana el equipo cambió un poco la estrategia de juego, pero la esencia sigue siendo la misma, apostar a lo que les ha funcionado desde el torneo pasado.

"Últimamente los equipos han detectado que salimos jugando desde la portería, con balón controlado, y nos presionan con muchos jugadores, por ello se hace más difícil salir controlando el balón. Pero nosotros seguiremos confiando en nuestro potencial, y porque al tener el rival muchos jugadoras arriba, si logramos salir avantes encontraremos más espacios que podemos explotar a la ofensiva.

Cortesía / Atlético de San Luis

Y pongo el ejemplo que sucedió ante Pumas que nos presionaron mucho de esa manera y les hicimos daño al salir a la ofensiva, brincando esa presión. Creo que no debemos perder la confianza para jugar así y si es nuestro estilo de juego y nos funcionó el torneo anterior que llegamos hasta semifinales, pues ha defenderlo si el técnico nos lo pide", agregó.

En conferencia de prensa, el uruguayo comentó cómo se ha sentido jugando de lateral en lugar de mediocampista, como lo hacía a su llegada al equipo.

Cortesía / Atlético de San Luis

"Me he sentido muy cómodo, pero también ha sido importante que el equipo me ha ayudado mucho en crecer como lateral junto con el entrenador que me ha dado la confianza para afianzarme en esa posición, y si eso ha traído que mi valor económico como futbolista suba, creo que ha sido gracias al trabajo de todos, no solo mío, después del torneo anterior que hicimos un gran torneo, me sentí con total confianza de desempeñarme en esa nueva posición".

Sobre los próximos partidos que tendrá el equipo, tres en menos de quince días, primero el sábado 24 ante León, martes 27 contra Querétaro, los dos de visita, y luego el viernes 1o de marzo reciben a Puebla, opinó: "Serán nueve puntos en disputa y debemos pensar en sumar la mayor cantidad de puntos si queremos no alejarnos de los primeros lugares".