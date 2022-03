Fue nuestro peor partido del torneo: Jesús Padrón

Atlético de San Luis tenía todo para sumar su primera victoria del torneo en casa ante Santos Laguna, que venía de un mal paso, pero los errores defensivos hundieron a las Colchoneras que sucumbieron 2-4 en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, en la jornada 12 de la Liga MX Femenil.

Al final del cotejo en conferencia de prensa, Jesús Padrón, director técnico del equipo rojiblanco, se mostró molesto por el accionar de sus jugadoras, "me deja muy molesto la actuación que tuvimos porque dejamos pasar una oportunidad muy importante de seguir cerca del pelotón en la lucha por un lugar en la liguilla. Estábamos muy conscientes de que un triunfo nos mantenía ahí a tiro de piedra de zona de calificación, con esa posibilidad de luchar por algo. Sin embargo con la derrota nos pone a dos victorias del octavo sitio, pero con la diferencia que aunque ganemos ya dependemos de otros resultados".

El estratega del Atlético de San Luis femenil estaba molesto por los errores de sus jugadoras. / Cortesía ADSL.

En cuanto al partido, el estratega explicó "éramos una de las mejores defensas en los últimos partidos y hoy carecimos de ello. Santos no venía haciendo un buen torneo pero hoy las revivimos con esa victoria que les regalamos porque hubo demasiadas desatenciones. Es por ello que me quedo con esa sensación de molestia, de enojo, porque los goles fueron producto de nuestros propios errores. Cierto es que rescató la actitud de las jugadoras que siguieron luchando, crearon opciones de gol que la portera rival evitó al tener una gran actuación. Al final se anotó un segundo gol, pero no hay nada más rescatable".

Y fue contundente al afirmar que "solo nos queda darle la vuelta rápido a esta mala actuación que tuvimos en casa, que yo considero es el peor partido del torneo que hemos jugado, ni con América nos pasó esto a pesar de perder por varios goles. No queda más que seguir trabajando, porque nos queda una opción o dos más que ya no nos podemos permitir perder, sobretodo en casa", apuntó.

EL DATO Con la derrota, San Luis cayó al penúltimo lugar con 8 puntos y no ha ganado en casa en todo el torneo después de 11 fechas

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí