André Jardine lamentó la falta de eficacia ante Querétaro

André Jardine, director técnico del Atlético de San Luis, estaba molesto porque su equipo perdonó al rival en momentos claves del partido, que les hubiera dado un resultado positivo. Al final, perdieron el llamado clásico regional "De la carretera 57" por 1-2 ante Querétaro en Morelia.

"Es un sentimiento muy malo el que hay en este momento porque creo que planteamos bien el partido, fuimos dominantes en el primer tiempo, pero eso no basta en el fútbol ya que lo cuenta es ser efectivo. Fallamos un penal que es algo que a mi me molesta mucho porque es la oportunidad más clara que un equipo tiene de marca un gol. También pecamos en la defensiva porque los dos goles de Querétaro eran evitables y nos equivocamos. Entonces es un sentimiento de gran frustración porque de tener una buena partida en posesión, incluso con un elemento menos, no pudimos obtener el resultado a nuestro favor".

Al cuestionarlo sobre el arbitraje, los tres penales, las amonestaciones, lo cortado del partido, etc, el brasileño fue claro: "No me siento apto de calificarlo porque la verdad cuando se pierden oportunidades claras de gol como las que tuvimos cómo vas a decir que fue por culpa del árbitro. Necesito ver el partido porque en estos momentos no me siento apto para hablar del trabajo que tuvo el cuerpo arbitral".

Lamentó que se haya perdido porque ante Gallos Blancos era un partido clave, que sabían la importancia que tenía el ganarlo, "la verdad es que estamos trabajando cada partido como una final y está era una por lo que representaba de ahí que todos estemos tristes. Pero el torneo no se termina aquí y debemos ver las cosas buenas, si es verdad que debemos mejorar, vamos dando pasos buenos en temas de control de balón, de crear opciones. Seguimos pensando siempre en el próximo juego como una gran final. Ante Querétaro dimos pasos importantes al frente, de control, de posesión, tener más la pelota, nos defendemos por momentos bien, pero el pecado es que no somos efectivos en las que se nos presentan, y si no defiendes bien ante las llegadas del rival, no funciona el resto. La eficiencia es el tema central, el rival hoy lo fue y nosotros no", acotó.