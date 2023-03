Inicia este sábado la liguilla de la Liga San Isidro

Este sábado comenzarán los partidos de ida de la liguilla para la categoría Sabatina en la Liga San Isidro de Futbol, en donde 8 equipos buscan llegar a la gran final programada para el 22 de abril, tentativamente en el campo 1 de la Unidad Adolfo López Mateos.

A esta fase del torneo llega la escuadra de Ángeles de la Rioja, que durante la temporada terminó en el primer lugar de la tabla general tras un cierre impresionante, esto gracias a la dirección técnica de Benjamín Miranda.

Familia Coke Mejía el campeón defensor, ocupó el segundo lugar de la general; una escuadra que siempre se ha dedicado y preocupado por dar el mejor papel en cualquier contienda, capitaneados por Jorge Mejía.

Los Kamaradas son el actual subcampeón, una escuadra que combina al futbol soledense con el futbol del municipio de Zaragoza, se reportaron listos; estos son los pupilos de Alan Ovalle.

Toros Capitania Sport ocupo el cuarto lugar de la general; un equipo siempre con paso firme y con el propósito de estar en la siguiente ronda; ellos son comandados por Ricardo Bárcenas.

Juan Gallo del ramo restaurantero dirigidos por Enrique López; ha venido de menos a más en el torneo regular, con buenos jugadores que seguramente buscarán a toda costa su pase a la siguiente fase.

Suterm 120 con el total apoyo de su sindicato y lidereados por Guillermo González; con una buena actuación en el regular, también se reforzaron para este torneo, dando la seriedad y buscando trascender.

Cachorros SL terminó en el séptimo puesto, una escuadra de tradición conformado por abogados que saben jugar al futbol, comandados por David Castañeda buscaran el triunfo.

Pradham en el octavo puesto, per no menos importante, un equipo que inicio su participación a mitad de torneo y que fue remontando hasta clasificarse pese a que conto con solo 11 jornadas jugadas, ellos están bajo las instrucciones de Arturo Torres.

ROL DE JUEGOS 18 DE MARZO CUARTOS DE FINAL IDA

Pradham Vs. ANgels de la Rioja, C/11, 11:00; Cachorros SL Vs. Fam Coke Mejía, C/11, 9:00; Suterm 120 Vs. Kamaradas FC, C/5, 9:00; Juan Gallo Vs. Toros Capitania Sport, C/10, 9:00.