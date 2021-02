Este año no habrá en SLP baloncesto profesional femenil

La directiva del equipo Gladiadoras de San Luis anunció de manera oficial que no tomarán parte en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF), que iniciará actividades en el mes de marzo.

Samuel Díaz de León, Fernando Martínez Amezcua (coach) y Luis Rodríguez López, integrantes de la mesa directiva, mediante un video de cuatro minutos publicado en las redes sociales del equipo, dieron a conocer los motivos por lo que se decidió que por segundo año consecutivo la capital potosina no tuviera baloncesto profesional femenil.

"Nos reunimos para dar a conocer que Gladiadoras de San Luis no participará en la temporada 2021 porque la verdad no queremos arriesgar a las jugadoras, cuerpo técnico y menos a la afición que nos respalda, con esto de la pandemia y semáforo rojo que tenemos en la entidad, y como vemos que esta situación no mejorará en los próximos meses, tomamos la decisión de no tomar parte en el campeonato de este año, además de que las autoridades no nos garantizan un lugar para poder jugar los partidos oficiales y entrenar, porque aún es muy inestable todo esto por la contingencia sanitaria. Y aunque nos dan la posibilidad de utilizar el auditorio Miguel Barragán, nos han puesto muchas restricciones para su uso a puerta cerrada".

Ahondaron en que además el viajar a otras entidades también es un riesgo en estos meses, incluso las mismas jugadoras temen que se puedan contagiar y contagiar a sus familiares en alguna de esas salidas para jugar los partidos de visitantes, por lo que prefieren quedarse en casa.

Cabe mencionar que a pesar de que San Luis Potosí no tomará parte este año en la LMBPF, si habrá temporada 2021 que arranca a mediados de marzo con diez escuadras, divididas en dos grupos: En la Conferencia Nacional participan: Torreón, Zacatecas, Nayarit, Saltillo y Aguascalientes, mientras que en la Conferencia Mexicana lo harán CDMX, Jalisco, Vallarta, Guanajuato y EdoMex. La fase regular se jugará de marzo a mayo y a principios de junio los playoffs para que surjan las campeonas del 2021.