Rita Ozalia Rodríguez y la lucha por la transformación

Jubilada de Telmex, busca el Senado de la República para “hacer lo que nunca antes ha hecho un senador por SLP”

Sheinbaum ganará en SLP; MORENA le aportará más votos que los aliados, porque hay partido en todo el estado

Diferencias con el Verde, existen, pero son abajo, entre las bases. No influirán en resultados negativos para el proyecto

No tengo tiempo para equivocarme ni fallarle a la gente; ¿El 2027?, estaré donde la Patria me necesite

Rita Ozalia Rodríguez luce fresca, vivaz, clara de ideas; toca todos los temas, todos, los personales, los políticos, los partidistas con una espontaneidad que le da credibilidad y así, platica con El Sol de San Luis sobre sus aspiraciones al Senado de la República por MORENA, con 25 años en la lucha por la transformación.

Es dirigente estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional con licencia, pero está al pendiente del funcionamiento del partido, un instituto político que, ahora, tiene presencia en todos los municipios, que trabaja con la gente y que le dará el triunfo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en San Luis.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Del gobernador Ricardo Gallardo ha recibido un trato gentil y respetuoso y si abajo, en el Partido Verde no entienden que hay que ir juntos al 2 de junio, es otra cosa, “somos muy respetuosos, no nos metemos en problemas, lo hacemos por dignidad y por respeto a lo que nos ha enseñado el presidente de la República”.

Da por hecho que ganará la posición en el Senado para San Luis y se compromete a hacer lo que ningún otro senador ha hecho por el estado, pero, ¿se ve en la sucesión gubernamental del 2027 como candidata de MORENA?...”yo estaré, en su momento, donde la Patria me necesite”.

De su hermana, la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal Rosa Icela, habla poco, solo para destacar sus virtudes como hermana -le lleva dos años-, cómo siempre ha estado al pendiente de la familia al igual que su mamá, mujeres luchadoras, fuertes, comprometidas.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Rita Rodríguez hace un resumen rápido de su ingreso a la vida política. Trabajó siempre en Telmex y tuvo negocios, varios, pues heredó de su abuela el gusto por la actividad comercial; la política la atrajo como un medio para cambiar las cosas, para transformarlas, se enamoró y no pudo salir.

Es pensionada, con hijos casados, nietos y bisnietos. Así, le llegó la invitación de Mario Delgado -con el respaldo de las bases- para dirigir MORENA en San Luis, tras un periodo convulso de Sergio Serrano y un partido prácticamente inexistente que perdió todo, incluyendo la elección de gobernador, en el 2021, rescatando apenas unas cuantas diputaciones locales plurinominales.

Reconstruyó el partido prácticamente de la nada, dejó las viejas oficinas que rentaban a un sindicato y lo mudó a Carranza 410, en pleno Centro de la ciudad. Desde ahí dirigió, operó, unió y fortaleció al instituto político que hoy, dice, es lo suficientemente fuerte para hacer ganar a la doctora Sheinbaum y recuperar innumerables posiciones.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Y le llegó la invitación para ser primera fórmula de MORENA al Senado, tras oponerse a una coalición con otros partidos porque confiaba en que su partido tenía la fuerza para ganar solo. Le dijo a Mario Delgado que no, porque tenía la encomienda del partido, pero el compromiso de seguir la transformación y el maremágnum del proceso, la convirtieron en la candidata.

Reconoce diferencias con el Verde, que han terminado en sillazos, sombrerazos y mentadas. “Arriba, el gobernador a mí me trata muy bien, es conmigo gentil, no tengo ninguna diferencia con él, pero él quizá dé una instrucción y la malinterpreten en otro lado, y abajo es de repente donde hay alguna dificultad”.

“A los de MORENA nos dicen chairos, que no estudiamos, la derecha eso dice de nosotros, sin embargo, somos muy respetuosos, no nos metemos en problemas, lo hacemos por dignidad y por respeto a lo que nos ha enseñado el presidente de la República. MORENA está bien organizado, va avanzando, la doctora Sheinbaum va a ganar, son tres partidos políticos los que la soportan son su base, y todos estamos trabajando en torno a su candidatura”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Rita Ozalia Rodríguez es amiga de la doctora Claudia Sheinbaum, “puedo decir que si, ella a mí me quiere, yo a ella la admiro, la quiero mucho, no nos hablamos todos los días, quizá un mensajito de vez en cuando, ella está obviamente en su campaña”.

Llegará al Senado de la República no para hacer política sino a trabajar y hacer lo que nadie ha hecho: regresar a San Luis para ayudar a la gente, bajar programas, pedirle a la Presidenta que cumpla los compromisos con esta tierra, las vías alternas, la ampliación de carreteras, el aeropuerto huasteco “y muchos otros proyectos en los que coincidimos porque queremos mucho a San Luis”.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

“No quiero llegar sola al Senado de la República, sino con toda la gente, no voy a olvidar nada, no quiero equivocarme, no tengo derecho a fallar, a lo mejor soy soñadora pero aquí falta mucho por hacer y por eso voy a regresar siempre, porque seré la voz de los potosinos en el Senado”.

Rita Ozalia va en ascenso, tiene su fuerte político en la huasteca, está segura del triunfo pero no piensa en el 2027, cuando se renovará la gubernatura del estado.

“Estaré donde la Patria me necesite, siempre”.