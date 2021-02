Con errores muy groseros nos ganó Xolos: Rigoberto Esparza

Rigoberto Esparza, director técnico del Atlético de San Luis femenil, reconoció que las fallas que tuvieron a la defensiva terminó siendo la diferencia ante Tijuana, que aprovechó bien los regalitos y se llevó la victoria.

"Nosotros hicimos tres goles de buenas hechuras, pero los que nos hicieron a nosotros fueron con fallas muy groseras, que no se pueden dar porque sucede eso de que el rival lo aprovecha y te gana. Creo que fue un partido donde se combinaron muchas cosas, Tijuana ni siquiera se había acercado a nuestra portería y la primer llegada que tuvieron fue un error de nosotros que nos costó el empate inmediato. Xolos no tenía goles en este torneo y mira anota cinco, y bueno tiene su mérito porque aprovecharon nuestros errores".

De lo que le falta a su equipo para poder revertirla los malos resultados, el estratega fue claro: "Nos falta encontrar la brújula, el torneo anterior habíamos mostrado mejoría pero ahora nos ha faltado mucho, hemos mejorado en aspectos pero no alcanza con eso, de pronto el futbol es medio extraño. Hoy tuvimos la posesión del balón, pateamos mucho a la portería rival pero no hubo contundencia y los resultados no se están dando, por lo que el cuerpo técnico somos responsable de ello y debemos encontrar la fórmula para mejorar eso lo antes posible".

Del cambio de portera al salir Stefi Jiménez y entrar Heidi González, afirmó que la primera tuvo un mal partido, "afortunadamente en ese aspecto las tres porteras que tenemos tienen condiciones y en ese tema estamos muy tranquilos, son solventes y seguras. Hoy no estuvo Cintia pero esta trabajando bien, Stefi no tuvo su mejor partido como cualquier jugadora de campo y bueno respondió Heidi bien, entonces no hay problema en ese aspecto. La que este mejor será la que juegue".

LA FRASE

"Nos toca Tigres el viernes y bueno, hay que recuperar al equipo anímicamente y no cometer las fallas que hoy tuvimos": Rigoberto Esparza, DT Atlético de San Luis Femenil

