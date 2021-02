Cuarta derrota al hilo del Atlético de San Luis Sub 17

Sin mayores problemas León FC aprovechó su condición de local y se impuso 3-0 al Atlético de San Luis en la categoría Sub 17 del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Fue la cuarta fecha que disputó el conjunto potosino y hasta el momento tiene solo derrotas, por lo que marchan en la últimas posición de la tabla general entre los dieciocho equipos participantes con apenas tres goles anotados por once recibidos para una diferencia de menos 8 tantos.

Deportes Con errores muy groseros nos ganó Xolos: Rigoberto Esparza

Cabe mencionar que este equipo de fuerzas básicas no gana desde aquella victoria que obtuvo de local por 4-3 ante FC Juárez en el Apertura 2020 en la jornada 14 un 10 de octubre de 2020. Mientras que de visitante no conoce la victoria desde el torneo pasado pues no ganó ningún partido de visitante.

En cuanto al partido contra La Fiera, el DT Julio Servín inició el encuentro con: Giovanni Díaz, Iker Moreno, Gabriel Sánchez, Ivanoe Auces, Ángel Ramos, Víctor Moreno, Ramón Cárdenas, Jorge Luis Gámez, Anthony Contreras, Daniel Reyes y Karim Estrada.

En los primeros minutos del partido se dieron las anotaciones de parte de Club León, al minuto 2 Bryan Romero tras un balón parado que remató en el área chica y posteriormente Yair Martínez al minuto 5, tras un disparo de fuera del área que dejó sin oportunidad al portero potosino para el 2-0 en el primer lapso. El 3-0 y definitivo llegó en el segundo tiempo con un remate dentro del área de Johan Delgado.

Al final la tanda de penales fue ganada por los potosinos llevándose el punto extra de la jornada, su primera unidad del torneo.

ADSL SUB 20 NO TUVO ACTIVIDAD

El partido entre León contra San Luis de la jornada cuatro que debió jugar este lunes en la categoría Sub 20, fue reprogramado para el 27 de marzo, debido a que La Fiera no tenía disponible un campo para disputar el cotejo. Según informó la coordinación de prensa del conjunto potosino.

EL DATO

Atlético de San Luis Sub 17 desde hace dos torneos no gana un partido de visitante. Casi un año ha pasado

Te puede interesar esta nota: Cada día nos adaptamos más a los que quiere el entrenador: Axel Werner