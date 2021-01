Deportistas y usuarios de clubes privados acatan medidas por semáforo rojo

Usuarios de Lomas Racquet Club acataron bien las medidas que entraron en vigor en cuanto horarios y clases en este club privado, toda vez que desde esta semana la entidad entró a semáforo rojo y se restringieron algunas actividades y usos de instalaciones.

A través de sus redes sociales el Consejo de Administración del club lomero informó a los socios que a partir del lunes 25 de enero y hasta nuevo aviso, el horario de servicio del club será de lunes a sábado de 5 a 14 horas, mientras que los domingos permanecerá cerrado. Además de que el gimnasio reduce su aforo al 20% y las albercas solo se podrán utilizar para prácticas individuales en ese horario con previa cita.

En cuanto a las clases con asistencia reducida, algunas se realizan en horario matutino en las áreas verdes y al aire libre, mientras que otras como las academias de ballet, taekwondo y gimnasia se anunció que lo harán por línea siguiendo las instrucciones de los entrenadores.

"Me parece correcto que quienes gustamos de hacer deporte de manera diaria o cada tercer día, nos sigan dando la oportunidad de realizarlo, claro está con todas las medidas sanitarias", comentó Leticia Torres, usuaria del club.

Por su parte, Higinio Domínguez, quien acude a nadar, mencionó que la situación de contagios está crítica, pero que él acude a realizar natación por una cuestión médica, "asisto con todas las medidas que se debe, uso de cubrebocas, gel antibacterial y procuro tener sana distancia, no está de más cuidarse porque este semáforo rojo nos alerta a no bajar la guardia".

En cuanto a la reducción de horas para hacer uso de las instalaciones de Lomas Racquet Club, Juan Carlos Salazar comentó: "es necesario por el semáforo rojo, esto no es un juego, es una cuestión de salud y como tal hay que se responsables, yo vengo un rato y me regreso a trabajar y a mi casa, procuro no salir mucho a la calle, lo necesario, al igual que mi familia, hay que extremar precauciones, no hay más".

EL DATO

El uso de cubrebocas es obligatorio en todas las instalaciones de Lomas Racquet Club y están prohibidas las actividades grupales

Te puede interesar esta nota: CB Santos planea regresar para la siguiente temporada de la LNBP