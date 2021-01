Suspenden los CAFA entrenamientos semanales por semáforo rojo

Atendiendo las indicaciones de las autoridades de salud, los Centros de Acondicionamiento Físico Atlético, CAFA, decidieron suspender sus entrenamientos semanales hasta nuevo aviso.

Debido a que la entidad pasó a semáforo rojo a partir de esta semana, se les informó a los aeróbicos que no habría las acostumbradas sesiones de acondicionamiento físico para principiantes, intermedios y avanzados, que desde el pasado 6 de enero se venían realizando al interior del parque Tangamanga Uno, con base en el Planetario, a muy temprana hora los días lunes, miércoles y viernes, todo con sana distancia y con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Fernando Montelongo Azúa, director de los CAFA, fue quien confirmó la suspensión de las practicas hasta nuevo aviso, ya que es alarmante el alza en los contagios, hospitalizaciones y defunciones que se están registrando en este mes en la capital e interior del Estado.

Instó a todos los aeróbicos de CAFA y personas en general a que se queden en sus casas y solo salgan de sus domicilios para las cosas más importantes, pues más vale prevenir que lamentar.

Por consiguiente con relación al serial de carreras de campo traviesa que tradicionalmente se efectúa entre enero y febrero, aún no se tiene la certeza de su realización, ya que mientras no mejoren las condiciones de salud en la entidad, no se llevará a cabo y menos en semáforo rojo.

Cabría la posibilidad de realizarlo virtual, pero aún no se tiene nada en concreto, hasta no dejar atrás este repunte de coronavirus que se está dando en San Luis Potosí, con más de cuatrocientos contagios diarios y más de treinta defunciones, sin olvidar las más de setecientas personas hospitalizadas.