Atractiva jornada de partidos hoy jueves en el WTA 125

Seis son los partidos para este jueves, en el día 4 de actividades del WTA 125 San Luis Potosí Open 2023, primera edición, que se disputa en las canchas de arcilla del Club Deportivo Potosino, al cual este día todos los niños y niñas entran gratis.

La jornada luce atractiva, ya que en la modalidad de singles entra en actividad la única mexicana que sigue viva en el torneo, la tapatía María Fernanda Navarro Olivo, que buscará su pase a cuartos de final, ante la sembrada dos del torneo.

Cortesía | WTASanluis

En los dobles se disputan dos cotejos de cuartos de final, y las que avancen estarán en semifinales, la antesala de la final. Este es el programa de juegos completo:

ESTADIO (MODALIDAD SINGLES): A las 14:00 horas, Laura Pigossi (BRA) (8) vs. Katrina Scott (USA), ronda de 16. No antes de las 15:30 horas Leolia Jeanjean (FRA) vs. Emiliana Arango (COL) (WC), ronda de 16.

No antes de las 18:00 horas Elisabetta Cocciaretto (ITA) (1) (WC) vs. Nadia Podoroska (ARG), ronda de 16. Enseguida María Fernanda Navarro Olivo (MEX) (WC) vs. Tatjana Maria (GER) (2), ronda de 16.

Cortesía | WTASanluis

Cortesía | WTASanluis

CANCHA 4 (MODALIDAD DOBLES): A las 14:00 horas, Ingrid Gamarra Martins (BRA) / Fang-Hsien Wu (TPE) vs. Ingrid Neel (USA) / Olivia Tjandramulia (AUS), cuartos de final.

Enseguida Oksana Kalashnikova (GEO) / Katarzyna Piter (POL) vs. Kaitlyn Christian (USA9) / Sabrina Santamarina (USA) (3), cuartos de final.

Quienes deseen asistir los boletos están a la venta en la entrada del Club Deportivo Potosino. Hay diferentes costos en cinco zonas del estadio.