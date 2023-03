Estaba convencida de que podía ganar: Fernanda Navarro

María Fernanda Navarro, quien ha sido la única mexicana en obtener triunfo en la modalidad de singles del WTA 125 San Luis Potosí Open 2023, declaró que no dejó de luchar porque estaba convencida de que podía ganar.

"Me mantuve muy calmada, porque aunque sabía que estaba teniendo fallas en mis devoluciones, estaba tranquila y haciendo lo que sabía, por lo que siempre pensé que en algún momento si mantenía esa convicción iban a entrar las pelotas, además de que me sentía sólida mental y físicamente pues en ningún momento me frustré al ver el marcador en mi contra con tanta diferencia. Al final las cosas salieron por tener fe en lo que haces y no dejar de luchar".

Navarro Oliva, originaria de Guadalajara, Jalisco, de 26 años y 415 del ranking WTA, se recuperó de una desventaja en el primer set de 0-5 en contra, con saqué para set a favor de la suiza Conny Perrin, 179 del mundo, de 32 años y quien entró de la Qualy.

La tenista tapatía enfrentará el jueves 30 a la tercer sembrada, Tatjana Maria, de Alemania. / Cortesía WTASanluis

Logró sacar ese primer parcial por 7-6 en muerte súbita y luego en la segunda manga obtener una contundente victoria de 6-1, después de estar abajo 0-1 al inicio del segundo set.

La tapatía considera que es el triunfo más importante por el momento, de su carrera de tenista, "creo que si por como fue la remontada y lo fuerte que me sentí en todo el partido. Estoy agradecida con el comité organizador que me dio la oportunidad de participar con una invitación (wild card) y bueno, aquí estoy demostrando que quiero sobresalir y crecer poco a poco".

Su siguiente rival en ronda de dieciseisavos será Tatjana María, de Alemania, segunda sembrada del torneo y 69 del ranking WTA, a la que enfrentará por la noche del el jueves 30 de marzo. Por lo que señaló: "Creo que ante ella tengo que hacer definitivamente lo mismo, seguir los patrones que me marca mi entrenador, como no tengo nada que perder saldré a disfrutarlo, a jugar como sé y voy con todo para aplicar mi juego y buscar la victoria".