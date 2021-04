Ante Juárez es ganar o ganar, no hay más: Federico Acevedo

En entrevista virtual Federico Gino Acevedo, mediocampista del Atlético de San Luis afirmó que el equipo trabaja tranquilo y en el próximo partido ante FC Juárez no hay más que ganar, para ello han estudiado bien al rival en turno.

"Va a ser una final para nosotros, en el grupo estamos conscientes de que no tenemos ya margen de error, así que lo único que tenemos en mente para este partido es ganar o ganar, no hay de otra. Saldremos a dejarlo todo y buscar el resultado a nuestro favor. Los tenemos bastante estudiados, donde podemos hacerle daño y sobre eso buscaremos traernos los tres puntos".

Ahondó que el equipo trabaja sin presiones, pues aunque están en el último lugar de la porcentual, no se fijan en lo que están haciendo los otros sino en el trabajo propio.

"Nosotros pensamos solamente en nuestra situación, lo demás no le ponemos atención porque todo depende de lo que hagamos, si ganamos mejoramos y ponemos en aprietos al resto. Por eso los tres puntos ante Juárez serán vitales y vamos a ir por ellos como lo decía. Sabemos que

hoy en día lo que mandan son los resultados, si ganas jugando mal y si pierdes jugando bien, al final lo que cuenta es el resultado que obtuviste. Por ello vamos a jugarlo como se debe jugar, una final ante Juárez y no hay más".

En cuanto a la posición que desempeñó ante Monterrey como lateral derecho, dijo "me sentí bien, esa una posición que ya había jugado y mientras me tomen en cuenta y me pongan donde sea, intentaré aportar mi esfuerzo para el equipo, porque somos una familia y como tal nos apoyamos todos", concluyó el nacido en Río Grande Do Sul, Brasil.

EL DATO

Federico Gino Acevedo Fagúndez, de 28 años, ha jugado 7 partidos del torneo, tres como titular y suma 296 minutos disputados

