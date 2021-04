[Video] Sería una gran esperanza que me apoye "Canelo": Sahiye Cruz

A pesar de que aún no ha podido hablar con Saúl "Canelo" Álvarez, la potosina Sahiye Cruz Villegas tiene fe de que recibirá el apoyo del boxeador mexicano, ya que lo considera una persona muy humana y que en otras ocasiones ya ha dado su respaldo a causas como la de ella.

"Después de que se hizo viral el video, él nos pidió un número telefónico para que se comunicará con nosotros. Afortunadamente ya le pudimos hacer llegar el número, ya lo tiene, y quedó de comunicarse con mi familia o directamente conmigo. Aún no lo hace pero estamos optimistas de que en estos días recibiremos su llamada que sería una gran esperanza para lograr mi recuperación de esta enfermedad que es muy dolorosa", comenta Sahiye en entrevista exclusiva con El Sol de San Luis.

Explicó que requiere de 500 mil pesos para concretar la operación de transplante de riñón, el cual sería donado por su hermana ya que son compatibles, operación que podría realizarse de lograr el recurso en un hospital privado para darle más rapidez.

"Estamos esperanzados de que "Canelo" nos de un buen apoyo, ojalá así sea, para poder tener pronto lo del transplante, ya que estoy recibiendo hemodiálisis semanalmente y estás son muy desgastantes para mi físico, quien ya está resintiendo los tratamientos y medicamentos, eso me hace tener días buenos y malos, y con el peligro de que en algún momento la máquina que me lo hace falle y pueda ser fatal. Sin embargo, no bajo la guardia y me mantengo positiva a pesar de todo", declara Cruz Villegas de 32 años.

En cuanto a cómo obtiene recursos para solventar por el momento los medicamentos y el tratamiento que son costosos, explica que da una clase en línea en la Universidad del Valle de México campus San Luis Potosí, y transfiere videos de análogo a digital, ahora que está en casa por el confinamiento de la pandemia, de la cual se cuida mucho pues sería fatal adquirir el Covid-19 por ser ella una persona de riesgo.

"Afortunadamente en mi familia no se han dado casos de coronavirus, nos cuidamos mucho porque esta pandemia a parte de los lamentable que ha sido, ha traído que los medicamentos y el trasplante suban de precio. Pero bueno, no hay más que ponerle buena cara a esto y esperar que se logre el apoyo de Saúl Álvarez", afirma optimista.

