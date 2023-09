ADSL es un grupo fuerte pese a la derrota: Gustavo Leal

El entrenador del Atlético de San Luis, Gustavo Leal, confía en la capacidad de reacción de su equipo ante las derrotas, recordó las que tuvieron contra Chivas y Pumas demostrando que después de esos juegos lograron sobreponerse, por eso el brasileño espera que luego de perder ante la Máquina el equipo volverá por el camino que los llevó al liderato.

“Vamos a reaccionar igual para el paso siguiente, es un grupo muy fuerte en muchos puntos y uno de los puntos es el mental, el punto de saber el camino que estamos e independiente del resultado, vamos a seguir allí y para el próximo partido contra Tijuana ya vamos a reaccionar bien otra vez”, señaló.

La Liga MX llegó a un punto en donde varios equipos comienzan a apretar para intentar llegar a la fase final del torneo, por lo que el Atlético debe estar listo para poder mantenerse en la parte de arriba de la clasificación y llegar de buena manera a la liguilla.

Cortesía | Atlético de San Luis

“En las últimas jornadas cada punto vale mucho, porque cada uno ya tiene más claro a que puesto va a llegar, yo creo que es un momento de atención total de todos de nosotros, en el trabajo diario, de la misma manera que los oponentes están trabajando y todos tienen que estar muy atento a la liga, con los partidos, arbitraje”, señaló el estratega de los potosinos.

Gustavo Leal reconoció el trabajo de todos sus jugadores hasta esta última fecha, uno de ellos Dieter Villalpando, quien ha jugado todos los partidos de titular y es una de las claves para que estén en la parte alta de la clasificación.

“Villalpando es un jugadorazo, para mí nunca tuve duda de eso, viene trabajando muy bien, muy duro todos los días y creo que no solo Dieter, muchos jugadores yo los percibo en su mejor en su mejor momento, no sé si de la carrera porque no tengo el conocimiento tan profundo de la carrera de todos, pero seguro que, de los últimos meses, de los últimos torneos, seguro que sí”, comentó.

Otro de los jugadores que anda bien es el “Cata” Domínguez quien tuvo que salir del juego por un tema muscular, aunque ya está en manos del cuerpo médico del equipo y determinarán la gravedad de lo que tuvo para saber si le alcanza a jugar contra Tijuana.

Después del juego contra Cruz Azul, San Luis enfrentará a Xolos de visita, Necaxa de local, Juárez y Toluca de visitante, América en el Lastras, Tigres en el Volcán y cierra el torneo de local ante Santos.