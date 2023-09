Empate y derrota para Atlético de San Luis ante Cruz Azul

En partidos disputados en el campo principal del Centro Deportivo La Presa, Atlético de San Luis enfrentó a Cruz Azul en fuerzas básicas y no le fue nada bien al obtener empate en la Sub-18 y caer en la Sub-23, en partidos de la jornada 10 de la Liga MX.

Los colchoneritos potosinos en la Sub-18 dejaron escapar la oportunidad de ascender al segundo puesto general y acercarse al líder Pumas de la UNAM, luego de que fueron locales y no pudieron sumar las tres unidades, al igualar 1-1 con Cruz Azul.

Cortesía | ADSL

Con la igualada, San Luis llega a 23 puntos e iguala a Necaxa en el subliderato, pero por diferencia de goles se queda en la tercera posición, mientras que Pumas es líder con 27 unidades, por lo que dejó escapar dos valiosas unidades para ponerse a solo dos del primer lugar. Cruz Azul de momento asciende al lugar 9 con 15 puntos.

Fue al minuto 25 cuando Jorge Rubio por parte del equipo anfitrión anotó el gol de la quiniela, para el 1-0. Y cuando se cantaba la victoria de los potosinos, al minuto 88 Emmanuel Sánchez, frente al arco, remató de cabeza, ante deficiente marca defensiva, para conseguir el 1-1, definitivo. El punto extra en penales se lo llevó la máquina con marcador de 3-0.

Cortesía | ADSL

Por lo que se refiere a la Sub-23, San Luis no levanta y sufrió su quinta derrota y por goleada de 1-3 ante Cruz Azul. El equipo que dirige el DT Jesús Marcos no levanta, pues en diez jornadas no ha podido ganar, tiene 5 empates y 5 derrotas, para solo cinco unidades y ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla. Cruz Azul llega a 9 puntos y está en lugar quince.

Al minuto 18 Luis Gutiérrez puso adelante al Atlético, 1-0, pero al 28' lBryan Gamboa con disparo de pierna zurda bien colocado puso el 1-1 para irse así al descanso. En la parte complementaria, otro disparo ahora en el área de Víctor Taboada le dio el 1-2 a los cementeros.

Cortesía | ADSL

Intentó reaccionar San Luis, pero al 68' apareció otra vez Bryan Gamboa quien ahora con disparo de pierna derecha, incrustó el balón en las redes, sin que el portero de casa pudiera evitarlo. Un 1-3 que ya no se movió.

El 8 de octubre Atlético de San Luis disputa la jornada 11 al visitar a Xolos de Tijuana.