PRI, sin dinero para hacer campaña en SLP; responsabilizan a Elías Pesina

El PRI no tiene recursos qué entregar a sus candidatos a diferentes puestos de elección popular, porque está pagando liquidaciones y laudos laborales por denuncias laborales que interpusieron varios “aviadores”, es decir, personas que cobraban sin trabajar en el partido bajo la dirigencia de Elías Pesina Rodríguez.

Así lo señaló en conferencia de prensa la presidenta del Comité Estatal Sara Rocha Medina, luego de que a unos días de que cierren las campañas electorales, varios candidatos y candidatas de la coalición "Fuerza y Corazón por San Luis Potosí" PRI se han quejado de no recibir apoyo y de realizar prácticamente sus actividades proselitistas solos.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

"Ha sido una etapa muy compleja, llegamos con una multa muy alta, con una nómina muy alta de muchos que no trabajaban y aún sigo hasta la fecha pagando liquidaciones de mucha gente que no venía a trabajar y que estaban acostumbrados a que el partido los becaba y no tenían necesidad de venir, así como tomamos el partido así seguimos, todos los candidatos estamos padeciendo lo mismo", expuso la también primera en la lista de plurinominales al Congreso del Estado por el tricolor.

Asimismo en la conferencia de prensa, Sara Rocha denunció que tienen quejas y material comprobatorio de la entrega masiva de despensas por parte del Gobierno del Estado. "De algunos municipios nos han estado mandando algunos temas de entrega de despensas que es lo que más se ha visto, sabemos que estamos en veda, no nos espanta, pero debemos al menos ser cuidadosos, lo vamos a denunciar”.

Sentenció que Movimiento Ciudadano es un esquirol de Morena y pidió a la juventud mexicana no dejarse engañar por el candidato presidencial naranja, Jorge Álvarez Máynez, "este país no puede ser gobernador por un hombre que se la pasa tomando o jugando con su sonrisita (...) ¿A quién le encargarían ustedes a sus hijos? ¿A un borracho o a una cuidadora?", cuestionó.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sara Rocha afirmó que Movimiento Ciudadano tiene un catálogo amplio de traidores que provienen de otros partidos políticos y, al igual que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió no dar ni un sólo voto al partido naranja porque sería tirarlo a la basura; no descartó que buscará al candidato de MC a la Presidencia Municipal de la capital potosina, Sebastián Pérez García, para pedirle que decline en favor de su candidato Enrique Galindo Ceballos y hacer útil el voto naranja; en ese sentido también lamentó el intercambio de sillazos y golpes entre verdes y morenos en Soledad de Graciano Sánchez, pero afirmó que no apuestan por el voto de castigo de los guindas hacia la candidata del PVEM, Sonia Mendoza Díaz para lograr que Galindo Ceballos obtenga el triunfo el 2 de junio, "si sumamos al candidato de MC s la capital que no tiene nada que hacer sería un gran acierto y demostrar que San Luis le interesa", puntualizó.