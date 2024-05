La afición se sentirá orgullosa de como jugará el equipo: Doménec Torrent

Se presentó ante la prensa el nuevo director técnico del Atlético de San Luis, el español Doménec Torrent Font, quien de entrada afirmó “queremos que la afición se sienta orgullosa de cómo jugará y la entrega que tendrá el equipo, tanto en casa como fuera”.

Ahondó que no tuvo que pensar mucho en aceptar la propuesta de la directiva, ya que hubo un “clic” inmediato, “me convencieron los señores directivos, tienen un objetivo muy claro, un proyecto bien definido y vengo a sumar experiencia, ofrecer mi conocimiento de muchos años como futbolista, auxiliar y entrenador.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Para mi es un reto más en mi carrera, no vengo a decir que conozco al 100% el futbol mexicano, pero si tuve oportunidad de saber algo al charlar con Pep Guardiola alguna vez, ya que él jugó aquí. Pero de inmediato me pusea observar la liguilla, y videos de unos diez partidos del San Luis y también de la Sub 23 que llegó a semifinal, porque también buscaremos incorporar a elementos jóvenes al primer equipo”, agregó.

Se le cuestionó de cómo será el estilo de juego que quiere impriimirle al Atlético de San Luis, “mi idea siempre ha sido el jugar fácil, no queremos un equipo que haga 30 toques para llevar el balón hasta la otra portería, sino que sea más vertical, que haga presión alta, que salga con balón controlado, potencializar las cualidades de cada jugador del plantel. Para mi el estilo no es la formación de como te paras en el campo, sino como atacabas y defiendes, sobretodo que haces con el balón”.

El estratega español sabe que esto no se dará de un día para otro, pero se comprometió a trabajar día a día para alcanzar ese objetivo, “importante será la pretemporada que hagamos, nos iremos a fines de este mes a Querétaro para tener dobles sesiones y partidos, probar muchos parados y estilos, buscaremos un equipo diferente al que la gente se acostumbró a ver, y para ello el día a día con los jugadores será importante”.

Al señalarle si se verá un equipo al estilo “Pep” Guardiola, Torrent Font fue claro: “Joseph es un extraterrestre, un entrenador fuera de serie, y seguro dirán por los años que trabajé con él que será algo parecido, pero no necesariamente es así, habrá rasgos pero el estilo que busco es propio. No vamos a pretender jugar como un equipo grande de Europa, porque ni tenemos los jugadores ni el futbol mexicano es así, por ellos nos adecuaremos a lo que tengamos, porque no contamos con un presupuesto como el de Tigres, Rayados, América, etc, pero si podemos aspirar a pelearles de tú a tú, a potencializamos nuesrtras cualidades”.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

De quienes integrarán el plantel, señaló que por el momento espera charlar con todos los jugadores, verlos entrenar y ya analizará con la directiva, en torno a quienes tienen contrato, quienes quieren quedarse o desean salir, y sobre todo los que se adaptan al estilo que busca.

“La afición puede estar tranquila de que un servidor y mi cuerpo técnico venimos a sumar, queremos que se sientan orgullosos de como jugará el equipo, siempre pensando en liguilla y en ofrecer el máximo esfuerzo de local como de visitante”, reiteró.

EL DATO El lunes 27 y martes 28 están citados los futbolistas para los rigurosos examenes médicos y al siguiente día a pretemporada.

