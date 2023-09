Cruz Azul vence en su casa al líder Atlético de San Luis

Ante más de 21 mil asistentes en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, Atlético de San Luis pecó de confianza y dió un mal partido, para perder ante el último lugar, Cruz Azul, por 1-2 y pone en riesgo el liderato y además pierde el invicto en casa en la jornada 10 del Apertura 2023 de la la Liga MX.

Con la derrota, los Colchoneros se quedan con 19 puntos y a merced de lo que hagan sus perseguidores que le pueden arrancar el primer lugar. Los cementeros llegan a 8 puntos y dejan por el momento el sótano.

Cortesía | Martín Báez

El partido arrancó con Atlético de San Luis con vestimenta rojiblanca y su mismo once titular. Cruz Azul de azul celeste y sus mejores elementos, no hubo castigo, como se esperaba para algunos jugadores.

Los primeros 45 minutos carecieron en su mayoría de emociones, de buen fútbol, solo a ratos se acordaron de tratar bien el balón, principalmente los locales que al igual que en el partido anterior, se dedicó a pararse bien y esperar al rival, y solo creó peligro en los últimos cinco minutos y cuatro de agregado, con tiro de Klimowicz y remate de Dourado de cabeza l. Los cementeros tuvieron la posesión de balón durante más de 35 minutos, pero no crearon una opción clara de gol. Un disparo de Carlos Rodríguez y otro de Antuna sin peligro, fueron lo más cercano. Un 0-0 que no agradó a nadie

Cortesía | Martín Báez

Cabe mencionar que al minuto 29 se lesionó Julio César "Cata" Domínguez, y tuvo que salir de cambio, entrando el potosino Jordan Silva. Curiosamente ambos ex-cruzazulinos.

Al arranque del segundo tiempo, San Luis apretó y tuvo dos llegadas de peligro, pero no entró el balón, una de Sanabria y otra de Klimowicz. A cambio en su primera llegada al minuto 50 la máquina anotó el 0-1 con remate de palomita de Carlos Rotondi al poste contrario. Buen tanto de la quiniela.

Gustavo Da Silva, DT del San Luis, se la jugó y sacó a Unai Bilbao y metió a Vitinho, arriesgó y consiguió el empate al minuto 70 en un golazo de Dieter Villalpando, que sacó un zapatazo lejano al ángulo. 1-1.

Y así parecía que el marcador no se movería, pero en una ofensiva de Cruz Azul, el defensa Ricardo Chávez quiso despejar en el área con la cabeza, pero lo hizo con el codo. El VAR mandó llamar al árbitro, revisó la jugada y decretó el penal al minuto 86, que cobró bien Antuna para el 1-2 definitivo, ya que los locales aunque buscaron empatar, Cruz Azul se defendió bien y sacó la valiosa victoria en casa del líder.

Cortesía | Martín Báez

El árbitro Adonaí Escobedo tuvo buena labor y marcó bien el penal. Amonestó a tres jugadores de la visita y uno del local. Le apoyaron bien en las bandas Mauricio Nieto y Jessica Morales.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 32.- D. Urtiaga; 4.- J.C. Domínguez; 5.- R. Chávez; 20.- Y. Bilbao; 8.- J.M. Sanabria; 10.- D. Villalpando; 13.- R. Dourado; 16.- J. Güemez; 7.- J. Murillo; 9.- L. Bonatini; 22.- M. Klimowicz. DT Gustavo Da Silva Leal.

CRUZ AZUL: 30.- A. Gudiño; 4.- C. Salcedo; 4.- E. Ditta; 6.- E. Lira; 7.- C. Antuna; 15.- I. Rivero; 18.- R. Huescas; 19.- C. Rodríguez; 24.- J. Escobar; 28.- D. Cambindo; 29.- C. Rotondi. DT Joaquín Moreno.

EL DATO

El próximo partido del Atlético de San Luis será el 8 de octubre de visita ante Xolos de Tijuana, a las 21:00 horas.