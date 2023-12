[Video] Gustado concierto Navideño ofreció la Orquesta Sinfónica de SLP

Con impecable calidad musical y ante un arquitectónico Teatro de "La Paz" a su máxima capacidad, --como era de esperarse --, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, (OSSLP), presentó el concierto "Alrededor de El Cascanueces" con excelente calidad melódica y apoteósico final.

Este exitoso concierto que tuvo excelente respuesta, pues el Teatro de "La Paz" lució pletórico, fue organizado por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Cultura de SLP.

Interpretado por nuestra querida Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida acertadamente por el Maestro José Miramontes Zapata, quien además de ser el fundador, es Director General y Artístico, demostró su gran disciplina y constancia con un magistral concierto.

El Coloso de Villerías lució con un lleno total en todas las localidades.

El emblemático recinto cultural vibró con las notas musicales de tan gustado y envolvente concierto que nos llevó a la magia de la hermosa Navidad.

En su intervención, el Maestro José Miramontes Zapata hizo una remembranza de lo que es en realidad la Navidad, es decir el Nacimiento de Cristo, "El Nazareno", nacido en Belén de Juda, a Quien exhortó a celebrar libres de todo consumismo, pues a veces éste nos arrastra y se pierde el verdadero sentido de la Navidad. Evocó algunos pasajes evangélicos del Nacimiento de Cristo Jesús y explicó cómo van celebrandose las Navidades a través del tiempo, la historia, con el cambio de épocas, "sin embargo, el eje central de este concierto es celebrar el Nacimiento del Redentor de la humanidad". Sostuvo ante el respetable citando el Evangelio de San Lucas y San Marcos.

Durante el concierto, la orquesta dirigida por José Miramontes interpretó las piezas musicales de Georgi Sviridov, “Pastoral” de la Tormenta Invernal; así como “El Cascanueces” Peter Ilich Tchaikovsky, con una armoniosa Obertura, la Marcha No. 2, Escena No. 8, Vals de los Copos de Nieve, Escena No. 10, Divertimento, El Chocolate, El Café, Trepak, Los Merlitones, Vals de las flores, Danza de la Fée-Dragée y Pax de Deux.

La extraordinaria interpretación de nuestra Orquesta Sinfónica de SLP fue ovacionada por el público asistente que se puso de pie para aplaudir el concierto navideño presentado la noche mágica del 19 de diciembre, que se tornó verdaderamente inolvidable.

En breve entrevista, el secretario de Cultura, Licenciado Mario García Valdez, dijo que el Gobierno del Estado, encabezado por el Licenciado Ricardo Gallardo Cardona, está trabajando arduamente en materia cultural, ya que se trabaja fuertemente en el fortalecimiento y difusión de las actividades culturales, y prueba de ello es la asistencia de 1315 personas al concierto navideño presentado para que disfruten sus vacaciones navideñas las familias no sólo potosinas, sino también las nacionales y extranjeras que visitan la capital potosina.

Dijo que vendrán muchas sorpresas que a su debido tiempo y de forma oportuna se informarán a través de "El Sol de San Luis", pues tiene grandes proyectos por ofrecer a los potosinos, y metas por lograr, pero son una sorpresa, por eso pidió esperar a consolidar esos programas culturales.