Un éxito la presentación de “Colis Music Projects” en el CEART

Una familia de mujeres con trayectoria musical de primer nivel que propusieron, atractivas opciones musicales para todo evento social y familiar

“Colis Music Projects” fue presentado con mucho éxito en la sala “Las Musas” del Museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes de San Luis Potos, (CEART), espacio que vibró con cuatro proyectos musicales orgullosamente potosinos.

En rueda de prensa “Las Colis”, Karen, Ceci, Érika y Karina, coincidieron en actuar juntas y destacar, que el empoderamiento la mujer potosina dentro del ámbito musical en el estado, se reconoce poco a poco, sin embargo, con estudio, dedicación, visión, sacrificio y pasión se logran conquistar las oportunidades dentro del ambiente musical, “aún falta mucho por hacer como mujeres músicos”, recalcaron.

“El escenario musical en nuestro estado. Incluso en el país, aún es complejo y en ocasiones cerrado para las mujeres, situación que en otros países no sucede; desde nuestra posición como ejecutantes, intérpretes y artistas, mantenemos el compromiso de cantar y tocar principalmente por amor a la música y luego, para ofrecer al publico en general, un concepto de mucha calidad pero además atractivo al bolsillo”.

En en rincón surrealista del enigmático museo Leonora Carrington, Karen, Ceci, Érika y Karina, presentaron por separado y también juntas sus pospuestas musicales ante wedding planners y medios de comunicación, mismas que fueron reconocidas con el generoso aplauso del público.

El ensamble Allegretto, bajo la dirección de Karen Devo Colis, abrió la presentación, a través de un recorrido musical con violín, viola,cello, piano, percusión y voces, para interpretar géneros desde lo más clásico, pasando por los boleros, la balada, el pop, hasta llegar incluso a temas originales de video juegos, otros más con arreglos originales como la canción de “Creep” de Radiohead.

Luego los asistentes, escucharon fragmentos de temas como: “Ave María”de William Gómez , “Aleluya” de Hendel y la versión de Leonard Cohen, “Bésame Mucho” de María Greever, “Por una Cabeza” de Carlos Gardel y “Perfec” de Ed Sheeran; ejecuciones que cautivaron los sentidos de todos los presente, quienes con aplausos, reconocieron el trabajo de los artistas.

Enseguida tocó el turno de Karina Colis, con su propuesta de Jazz Bossa, acompañada por los extraordinarios, Samuel Martínez Herrera al piano y Richye Vega en el Contrabajo.

Su repertorio muy variado y especialmente elegido para esta ocasión con: “Caballo Viejo”, con arreglo original de la propia Karina Colis; “Take Fove”, versión cantada; “Como Fue”, vs bolero Jazz y “One note samba” con Erika y Cecilia Colis del género samba brasileña.

La conocida cantante Cecilia Colis, estuvo acompañada al piano por el maestro Víctor Hugo Hermandez, ambos interpretaron diversos temas del género bossa y bolero, entre los más significativos, “Aguas de Marzo” y “Fly me to the Moon”, con una mágica actuación.

Para cerrar con broche de oro el gran Open House, “Colis Music Projects”, Érika y Hugo dueto, con oldies de los 80 y 90, como : Everybody wants to rule the world /Tears for fears, How deep is your love /Bee Gees, Shallow / Lady Gaga-Bradley Cooper,Las mil y una noches / Flans, Pop 80’s y 90’s (Maniac, Take on me,Enjoy the Silence).

Para contactar a los artistas para un evento social y/o familiar, directamente en sus redes sociales: Allegretto Ensamble Musical o Karen Devo Colis, Ceci Colis, Karina Colis y Érika y Hugo Dueto.

#Allegretto ensamble, #Weddingplanner,#LaMusica que necesitas, #LeonoraEnCasa, #LeonoraCarrington, #LeonoraEnelCeart, #CeartSanLuis

No te puedes perder más temas de El Sol de San Luis ↓↓↓