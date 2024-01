Orquesta Sinfónica Universitaria inició temporada de conciertos 2024

Con rotundo éxito, la Orquesta Sinfónica Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP) dio inicio a su temporada de conciertos 2024.

Lució a su máxima capacidad el teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCU200), que fue el escenario perfecto para que la OSU compartiera su propuesta orquestal con centenas de familias y público potosino que disfrutaron de inicio a fin de este fascinante concierto.

Cortesía | Difusión Cultural UASLP

Para esta edición y bajo la dirección artística del maestro Alfredo Ibarra, algunos de los valses que conformaron la noche fueron: Vals “Los Patinadores” op, 18 de Emil Waldteufel, Vals “A Orillas del Hermoso Danubio Azul”, op 314 y “Bauern Polka” op, 276 de Johann Strauss, así como Vals no. 2 del compositor ruso Dmitri Shostakovich.

Para mitad de la velada y reforzando su compromiso de difundir la música orquestal, captar nuevos públicos y otorgar gratas experiencias, los músicos universitarios deleitaron a los asistentes con temas contemporáneos, apostando así por la diversificación de la música de sinfonía; TreasuredeBruno Mars, Havana, tema que se hiciera popular en la voz de Camila Cabello y Feel it Still de Portugal the Man, fueron tan solo algunas de las canciones que hicieron vibrar a los asistentes y lograron que los aplausos sonaran imparables en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario (CCUB200).

Cortesía | Difusión Cultural UASLP

Después de esta noche tan especial, la OSU se prepara para su siguiente propuesta que se realizará el mes de febrero, misma que promete llevar a todo el público y conocedores a una galaxia muy muy lejana.

No puede perderse los siguientes conciertos que ofrecerá la Orquesta Sinfónica Universitaria de la UASLP, bajo la siempre acertada dirección del maestro Alfredo Ibarra, todo un profesional y experto en el arte musical, quien con su férrea disciplina, tesón, profesionalismo, virtuosismo, pasión por la música clásica, versatilidad, nos ofrece la excelente oportunidad de consentir el oído, penetrar en los más profundos y más bellos sentimientos del ser humano con sus notas musicales, y logra hacer vibrar nuestro ser con los más variado de la música, apto para todos los gustos y para todas nuestras familias potosinas, y sin duda alguna, también se torna una terapia que endulza el corazón y nos lleva a tener esa paz espiritual tan anhelada por todos.