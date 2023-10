Jon Fosse, el poderoso dramaturgo galardonado con el Nobel de Literatura

Al reconocer el valor de “sus obras de teatro y prosa innovadoras que dan voz a lo indecible”, este año la Academia Sueca otorga el Premio Nobel de Literatura 2023 al escritor noruego Jon Fosse (1959).

El calificativo resulta curioso, pues el mismo autor de 64 años –quien se ha desenvuelto con soltura en los géneros de la narrativa, la poesía, el ensayo y, sobre todo la dramaturgia– en una entrevista con la revista New Yorker, en 2022, admitió que nunca ha imaginado algo de todo cuanto ha escrito. Y dijo que más bien siempre se ha tratado de “un acto de escucha”.

Puede interesarte: Cinco libros para conocer a Jon Fosse, el ganador del Premio Nobel de Literatura

“Oigo lo que escribo, pero no lo veo. No me lo imagino. ¿De dónde viene?, no lo sé. Por supuesto, es mío. Es mi lenguaje y estoy usando algo que conozco como material” afirmó Jon Fosse, quien se convirtió en el cuarto noruego en recibir este galardón desde su creación en 1895, y que ha premiado a 120 autores del mundo.

Tras el nombramiento, el escritor declaró a través de un comunicado que se siente “abrumado, pero, por supuesto muy feliz por el gran honor”. Y relató que ya había estado entre los candidatos del Nobel por cerca de 10 años, en los que se acostumbró a no ganarlo, razón por la que todo le ha parecido una gran sorpresa.

GANA EL TEATRO

Escritor en nynorsk, una de las dos lenguas oficiales de Noruega, John Fosse es principalmente conocido por su trabajo como dramaturgo, siendo el autor vivo más representado en el mundo, con alrededor de mil representaciones en cerca de 40 idiomas, que lo han hecho destacar por la crítica como uno de los mejores escritores de nuestro tiempo.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El director de teatro Luis de Tavira comentó en entrevista con El Sol de México que la distinción a Fosse se trata de un nuevo Nobel, que “solo en parte es literatura”, pues ha logrado alcanzar las más altas dimensiones del teatro.

“Jon Fosse es un dramaturgo poderoso y desconcertante, una encrucijada imposible en la que se cruzan rutas tan distintas como las de Ibsen o las de Beckett, y que respira en el gran aliento que inauguró Botho Strauss en las postrimerías del siglo XX.

“Los asuntos se parecen a las mismas obsesiones del fin de la modernidad: incomunicación, soledad, inhumanidad; pero el oído de Fosse irrumpe el silencio todopoderoso en el que somos, nos movemos y existimos. Sus obras son partituras para actrices y actores que al interpretar las crean por única vez, cada vez”, comenta De Tavira, quien recomienda buscar las publicaciones teatrales de la editorial de Buenos Aires Colihu, pues son muy pocas en nuestro idioma, a pesar de ser un autor con más de 26 obras de teatro escritas hasta ahora.

Jon Fosse, ganador del Premio Nobel de Literatura 2023. Foto: Reuters

NARRADOR INTROSPECTIVO

En el caso de su narrativa, están editados algunos de los libros más importantes de su bibliografía, la cual contempla tanto cuento como novela. Entre ellas Septología (2019), que es su gran obra escrita en siete partes y publicada en tres volúmenes, llamados El otro nombre, El otro nombre II y Yo es otro; en la primera parte el autor reflexiona sobre las decisiones en la vida a través de Asle, un pintor famoso que queda viudo y deja el alcohol; o Trilogía (2018), que escribió en tres entregas para narrar la historia de dos jóvenes noruegos que se enfrentan a la inclemencia de la vida, en las vísperas del nacimiento de su primogénito.

El escritor Luis Panini, asiduo lector de Fosse, comenta en entrevista que la narrativa de este autor “no recae en ningún tipo de ornamentación”, aunque hay momentos que favorece ciertos recursos narrativos, como en su novela Melancolía (2006), donde se hace presente “la repetición del pensamiento que agobia a sus personajes para revelar su fragilidad o inestabilidad mental”, señala.

“Son obras en extremo introspectivas que muchas veces exploran ciertos traumas de infancia que llevan a sus personajes a experimentar, paulatina o repentinamente, ese tragico quotidiano del que hablaba Giovanni Papini. Su narrativa se desarrolla de igual manera en escenas íntimas y domésticas o paisajes amplios y desolados”, apunta el narrador.

Panini, menciona que entre los temas recurrentes en la narrativa de Fosse se encuentran la soledad, la imposibilidad de comunicar los sentimientos, así como la identidad, la cual no refiere “a una identidad nacional o de género, sino a una variante ontológica (es decir significado del ser y sus propiedades)”.

“Creo que uno de sus intereses primordiales es averiguar cómo la memoria construye a una persona. Su escritura representa un contraste muy peculiar: temas que podrían suponerse clásicos o decimonónicos pero con ciertas técnicas vanguardistas de escritura. De esta forma creo que podría seducir a un público mucho más amplio del que ahora goza”, agrega.

Foto: Reuters

POETA DE LA CONTEMPLACIÓN

Aunque presente en toda su obra en prosa, la poesía, como género literario independiente, también ha sido parte de la práctica de Fosse, nacido en Haugensund, un municipio al suroeste de Noruega. Desde este punto de vista, el poeta Roberto Amézquita, editor la revista electrónica Círculo de poesía, quien ha traducido poemas de Jon Fosse, para dicha publicación, celebra el reconocimiento que le han otorgado., pues “de nuevo el Nobel nos acerca a una poesía del zetigeist, para usar esta palabra alemana, del espíritu del tiempo, el espíritu de nuestro momento”.

“La poesía de Jon Fosse es una poesía del ardiente detenimiento, de la contemplación, de la lentitud que nos revela que, más que un poeta, Fosse es una oscuridad en altamar y un vaivén que entre el sonido y el silencio nos devuelve a la palabra original y contemplativa en este tiempo de urgencia y de vértigo”, comparte en entrevista.

De los varios reconocimientos y premios que destacan en la carrera de Fosse, se encuentra su nombramiento como caballero de la Orden Nacional del Mérito de Francia en 2007; además de que ha sido reconocido entre los 100 mejores genios vivos por el The Daily Telegraph, uno de las publicaciones británicas diarias más importantes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Desde 2011, a Fosse se le concedió Grotten, una residencia honoraria propiedad del estado noruego y ubicada en las instalaciones del Palacio Real en el centro de la ciudad de Oslo, un honor otorgado por su contribución a las artes y la cultura.

La editorial Random House informó que incorporará a su catálogo cinco de sus obras, como parte de un proyecto gestado desde hace meses que atiende la voluntad del autor de tener toda su obra publicada en español. (Con información de EFE)