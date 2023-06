“Historias del rock” ciclo de cine gratuito en Cineteca Alameda

Se proyectará un ciclo de cine gratuito “Historias del Rock” en la Cineteca Alameda del jueves 15 al domingo 18 de junio, con entrada libre.

En el ciclo de cine “Historias del Rock” se proyectarán tres películas que narran la vida y música de leyendas icónicas, iniciando el jueves 15 de junio a las 18:00 y 20:15 horas con la presentación de "Sympathy for the Devil" (1968, Jean-Luc Godard) un viaje fascinante a través de los ensayos de los Rolling Stones en el estudio y de los movimientos sociales, políticos y culturales que surgieron en 1968.

Cortesía | Cineteca Alameda

Cortesía | Cineteca Alameda

El sábado 17 de junio, a las 17:00 y 19:30 horas se proyectará "This is It" (2009, Kenny Ortega), con el Rey del Pop, Michael Jackson, en su último y más espectacular ensayo para su esperado regreso a los escenarios.

El domingo 18 de junio a las 18:30 horas se presentará "George Harrison: Living in the Material World" (2011, Martin Scorsese), en ella se relata la vida y el legado musical de George Harrison, el genio silencioso detrás de la mítica banda “The Beatles”.