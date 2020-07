¿Cómo congelar correctamente los alimentos para que duren más?

Los alimentos congelados son grandes aliados por su practicidad: simplemente sacas de su envase, cocinas o dejas descongelar y ¡listo! Sin embargo, no todos necesitas comprarlos, descubre cómo congelar correctamente los alimentos y hazlos durar más.

Los alimentos congelados son saludables. De verdad, según un estudio publicado en el Journal of Food Composition and Analysis, el proceso de congelación de la comida no afecta su valor nutricional, de hecho, en contraste, los alimentos frescos tienden a perder propiedades con el tiempo, aun refrigerados.

Esto significa que en ocasiones, las frutas y verduras congeladas son más nutritivas que algo fresco de 5 días, pues se pone pausa a su proceso natural de descomposición. Claro, para mantener su “calidad”, debes seguir estos consejos ….

¿Cómo congelar correctamente los alimentos?

Esa es la pregunta del millón. Para congelar tu comida favorita o ese pan que horneaste O Ccompraste y que se conserven en buen estado, sigue estas recomendaciones.

1. Utiliza el recipiente correcto. Ya sea que elijas un tupper de vidrio o plástico verifica que sea apto para congelador. También existen bolsas de congelación herméticas, el punto es proteger los alimentos de quemaduras por la temperatura, que provocan cambios en la pigmentación.

2. Si eliges bolsas herméticas, saca todo el aire antes de cerrarlas y no la “atasques”, lo mejor es congelar porciones pequeñas para no tener que descongelar todo de golpe. Esto también aplica con el pan.

3. Congela los alimentos el mismo día que los compras: esto especialmente para carne, pescado, pollo y frutas. Ah, y etiquétalos con la fecha y contenido.

4. Refrigera los alimentos por un tiempo antes de llevarlos al congelador, media hora es suficiente, así se congelarán más rápido y evitarás que las bacterias proliferen.

5. Una vez congelado un alimento, no lo descongeles al menos que vayas a consumirlo, para evitar “dañarlo” y enfermarte.

6. Limpia muy bien la carne y pescado antes de congelarlo. Lo ideal es guardarlos limpios, sin huesos, espinas ni grasa.

7. Si quieres congelar verduras, es mejor lavarlas y escaldarlas. En el caso de las frutas, almacénalas frescas, de lo contrario el resultado al descongelarlas no será el mejor. Otra opción es hacer paquetitos para smoothies.

8. No “retaques” el congelador, deja espacio entre los alimentos para que se expandan y circule el aire.