Entrevista Exclusiva con Homar Sánchez, director del grupo "Vuela Alto"

1.- ¿Cómo fue que te iniciaste en la música. ¿A qué edad comenzó tu gusto por cantar y después a componer y a hacer arreglos?

Mis papás siempre procuraron que participara en actividades relacionadas con la música. Desde los 7 años ingresé a la Estudiantina Guadalupana con el Mtro. César Cervantes Díaz de Sandi. Ya en la adolescencia mi gusto por los musicales y la ópera me llevaron a participar con diferentes compañías. A Los 16 años ingresé al Coro de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, al que pertenecí por casi 8 años.

Cortesía | Homar Sánchez Díaz

Lo de componer y arreglar viene de mi gusto por la computación. Desde la secundaria aprendí a usar un programa de notación musical en el que me gustaba transcribir mis piezas favoritas, una cosa llevó a la otra y finalmente empecé a trabajar con la Orquesta Sinfónica con proyectos como la ópera “Matilde”, en la que en conjunto con el Mtro. José Miramontes Zapata, digitalizamos una ópera completa.

Esos tiempos larguísimos de trabajo con la orquesta activaron mi interés por hacer música. Más recientemente, mi motor para escribir música es el coro que dirijo, Vuela Alto, pues de esta manera buscamos interpretar nuevos repertorios y nuevas piezas.

2.- ¿En tu familia te inculcaron el gusto por la música?? ¿A qué edad te llamó la atención el dedicarte profesionalmente al arte musical?

Cortesía | Homar Sánchez Díaz

Mis papás son ingenieros químicos, ellos nunca participaron de una actividad directamente artística, pero sí la inculcaron en mí desde muy chico el gusto po la música y el arte.

Yo mismo no estudié música en una escuela, la falta de oportunidades aquí en San Luis, entre otros motivos, me hicieron decidirme por estudiar mi otra pasión, la Ciencia. Soy Licenciado en Biofísica, aunque nunca la he ejercido directamente a pesar de que soy Maestro de Ciencias y Computación en una secundaria.

Toda la reparación musical en cuanto a la dirección y arreglos la he llevado de forma más autodidacta. Por supuesto, tuve algunos maestros que influyeron muchísimo en mí, como Liliana del Conde en canto, o Marco Ugalde en coros. Todo inició como un hobby que fue haciéndose cada vez más serio.

3.- ¿Qué ha sido lo más difícil o complejo que has tenido que superar para incursionar en la música, la composición, en los arreglos musicales y en la dirección de Coros y Orquestas?

Cortesía | Homar Sánchez Díaz

El mundo de la música suele ser un mundo cerrado, hay muchas élites inalcanzables. La solución para integrarte es innovar, hacer las cosas de forma diferente. Romper muchos paradigmas y abordar repertorios que no son los más comunes o los más correctos. Incorporar las nuevas tecnologías, las redes sociales. Otra de las grandes barreras es la falta de público para estos ensambles.

Mi trabajo con la productora SOMA y el Rock Sinfónico me han servido como una prueba de que las Orquestas sí pueden llenar los espacios, siempre que se preocupen de la formación de nuevos públicos.

Cuando la gente escucha a la Orquesta interpretando música de Pink Floyd o de The Beatles, entienden la música de otra forma, y les gusta la sonoridad y los colores diferentes que ofrecen estos ensambles.

Muchos de ellos no tendrán miedo al acercarse después a la Orquesta para otros repertorios más académicos o clásicos. Lo mismo pasa con los coros. Si escuchan a uno interpretando la música de Selena o de Juan Gabriel se va a romper la idea preconcebida que estos ensambles solo están en las iglesias, y los abordarán de forma diferente. Ahí entra mi trabajo, concebir estas posibles combinaciones con música accesible interpretada por ensambles con entrenamiento más formal. Ahí está el trabajo del Arreglista y así se abren nuevos espacios para que los ensambles puedan llegar a las masas.

4.- ¿La música es tu vida?. ¿Te llena por completo y te hace feliz ejercerla con entrega y pasión?

Cortesía | Homar Sánchez Díaz



La práctica musical requiere de mucho esfuerzo y sacrificio, muchas horas invertidas, mucha preparación. La sensación de dar un buen trabajo en el escenario te genera una verdadera euforia y con el tiempo se va haciendo necesaria en tu vida. El saber que tu labor puede inspirar a los demás y puedes comunicar de nuevas maneras lo que llevas dentro te llena mucho. Con todo esto fluyendo por tus venas parece que no pesa el sacrificio. La pasión es muy necesaria, pero puede ser peligrosa. Hacer arte solo alimentado por la emoción no lleva a nada bueno. Lo mejor es el equilibrio entre la razón y la pasión, en donde tú estás en el control de la situación y no todo es un arrojo.

5.- ¿Cuál ha sido tu más grande logro en la vida?

Cortesía | Homar Sánchez Díaz

Consolidar a mi grupo “Vuela Alto” como una agrupación con prestigio a nivel internacional, gracias a las producciones audiovisuales que realiza. El poder tener un proyecto así, aquí en San Luis Potosí, formado por talento local. Ver los alcances de tu trabajo y cómo resuena en las demás personas. Cada que recibes un aplauso, un like, un comentario sabes que estás en el camino de lo correcto.

6.- ¿Consideras que la música puede alejar considerablemente a muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos, de los vicios, y por ende de los problemas sociales y psicológicos como el alcoholismo, las drogas, el despilfarro del tiempo, la violencia intrafamiliar, la vagancia, el consumismo, el pandillerismo, la delincuencia organizada, la pereza, la crueldad hacia los animales, los ecocidios, atentados contra la naturaleza, la flora y la fauna, etc. etc.??

Hacer arte te enseña muchísima sensibilidad, y te inculca la disciplina, el trabajo en equipo, el domar tus miedos, la búsqueda por mejorar, todo esto es parte fundamental de la naturaleza humana. Muchos de los problemas a los que se enfrenta actualmente la sociedad se deben a esta falta de humanidad y sensibilidad. Proyectos como coros y orquestas juveniles u otras actividades artísticas ayudan al joven a encontrarse consigo mismo y a sentirse útil y amado. Te aseguro que un joven que hace arte no tomará jamás un arma.

7.- ¿Qué le pedirías a las Autoridades Gubernamentales de los 3 niveles de Gobierno, Municipal, Estatal y Federal para que apoye a los nuevos talentos artísticos, que no cuentan con las posibilidades de sostenerse una carrera artística pero que tienen mucho talento sin aprovecharse, por falta de recursos, lamentablemente?

Necesitamos espacios, foros para difundir los frutos del talento local, tomándolos sumamente en serio, incluso más en serio que a los artistas que vienen de otro estado o país. El fomentar la participación de agrupaciones locales fortalecerá para siempre su trabajo y por ende la formación de nuevos artistas. Y a los artistas que no pueden sostener su carrera les digo que siempre hay posibilidades para formarse a uno mismo, todos los materiales están en línea. Tu escenario es el mundo, las redes sociales. Haz lo que te gusta y ponte metas cada vez más altas. Acércate con quien puede ayudarte a mejorar y se humilde con tu trabajo. No es fundamental que tengas una formación profesional, lo que importará al final es tu trabajo y la forma en la que lo desempeñas. Las oportunidades irán llegando para el que esta preparado y listo para actuar.

8.- ¿Le temes a la competencia o ésta te ayuda a trabajar más y mejor para sobresalir, te impulsa a capacitarte, actualizarte, a superarte para crecer y ser mejor profesional y mejor ser humano?

Tu principal rival debes ser tú mismo. Con eso en mente debes luchar siempre por superar tu última meta. El estarse comparando con el trabajo de los demás artistas es peligroso, pues todos los procesos son muy distintos. Juzgar el arte es una situación complicada, se puede argumentar en cuanto a la técnica, en cuanto a la construcción práctica de las cosas, pero el trabajo artístico y la inspiración no se pueden comparar. Por otro lado, debes tener aliados. Grupos que por su repertorio o estilo puedan identificarse con el tuyo. Todos vamos en el mismo barco, los triunfos de uno son de todos.

9.- ¿Ejerces la música de tiempo completo y vives de ella al 100% o es complicado vivir del arte? Esto porque muchos talentos no pueden vivir del arte, aunque sean muy profesionales. No siempre hay oportunidades de desarrollarse en lo que les gusta*

En una sociedad como la que existe en nuestro México y nuestro San Luis Potosí, el arte no ha sido una actividad comercial fundamental. El artista tiene que prepararse y aprender a ser versátil en encontrar los espacios para ejercer su trabajo. En mi caso el arte solo es una parte de mis ganancias, la falta de un ingreso fijo o formal nos tiene a los artistas siempre al borde del precipicio. Y más aún en estas épocas de pandemia. Prácticamente todos los ingresos se terminaron de un día para otro. Aquí es donde el instinto de supervivencia te lleva a encontrar nuevas formas de trabajar e innovar. No creo que haya tenido una etapa creativa más fructífera en mi vida que la que he tenido durante esta cuarentena. Me ha servido para sin distracciones ponerme a desarrollar todos mis proyectos. Pero, aunque el arte fluye, el dinero no está fluyendo y creo que es de la misma forma para toda la comunidad artística. Ojalá aprovechemos estos tiempos para poner al límite nuestra imaginación y creatividad para aplicarlos a nuestros respectivos artes.

10.- ¿Algo que desees agregar que no te haya preguntado y consideres importante expresarlo?

Si tienes alguna inquietud artística acércate a los grupos locales en universidades, o grupos independientes. Busca nuevas formas de hacer las cosas. ¡¡¡Prepárate, esfuérzate!!!. Pero nunca te abandones sin hacer nada. Toda la labor artística sirve para formarte como una mejor persona, pero más importante para inspirar a los demás en ser mejores. Eso es lo que nuestra ciudad y nuestro México necesitan. Más sensibilidad. Más arte.

Sobre Homar Sánchez Díaz

Barítono Potosino. Licenciado en Biofísica. Productor Musical Independiente. Líder Nacional en la creación de Coros Virtuales y Multritrack Vocal. Ha sido miembro del Coro Estudiantil de La Universidad Nacional Autónoma de México con el que cuenta con múltiples galardones internacionales en música coral (Alemania, Polonia, Italia, Holanda) Artista del Mes de Septiembre del 2014 y de Febrero del 2016 por la revista Alemana MusikTraüme. Líder 2014 en el ámbito de Arte y Cultura por el portal Política y Estilo. Miembro de la lista "¿Quién Mueve a México?” de la asociación Civil Moviendo a México. Solista del Ensamble Clásico de Moscú. Ha realizado Arreglos orquestales y corales tocados por diferentes ensambles, como la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, la Orquesta Sinfónica universitaria de UASLP. La Orquesta sinfónica de Querétaro. La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Miguel Hidalgo, San Luis Potosí y Ciudad Juárez, el Coro Universitario Estudiantil de la UNAM entre muchos otros. Semifinalista del certamen de televisión México Tiene Talento. Premio Municipal de la Juventud 2014 en la categoría de Bellas Artes como director de Vuela Alto Coro Virtual.