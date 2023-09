Un camino hacia Dios | «Vivir en Dios para irradiarlo»

Moisés Lira Serafín

Experimentamos soledad y angustia ante tantas circunstancias adversas, sin embargo, no estamos solos, de allí la importancia que tiene para nosotros el tener vida de unión con Dios, el padre Moisés Lira Serafín nos da un punto fundamental y concreto para tener esa vida de Dios parecida a la de Jesús, «es el recogimiento».

«Es un punto capital, es lo primero, es la puerta, condición absolutamente indispensable y como fundamento para esa vida de Dios. El recogimiento es necesario, útil. Grabad bien en vuestro corazón y en vuestras almas que si no sois recogidos, si no tenéis recogimiento, es inútil, es ilusión, es mentira que tengáis vida de Dios. Eso de estar diciendo a cada paso: Jesús me ampare, Jesús me valga, Jesús me bendiga y Jesús para arriba y Jesús para abajo, esto, lo hace un buen perico. ¿De qué sirve eso si no tenéis vida de recogimiento? Será solo exterioridad. Aún cuando estéis mucho en la capilla, aunque vayáis a hacer vuestra oración con mucha regularidad, no tendréis vida de Dios si no vivís recogidos en vuestro interior. Aunque comulguéis todos los días y os confeséis también todos los días, no tendréis vida de Dios en vuestro interior si no tenéis recogimiento. Es un punto capital en el que debéis trabajar».

\u0009Recomienda, el Siervo de Dios, a sus hijas las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada: «debéis llevar a Dios a todos. Una hermana que lleva vida de Dios es un tesoro para la comunidad. En el recreo siempre está contenta porque no va a buscarse a sí misma sino la gloria de Dios, siempre sonriente, siempre amable, siempre tiene un consejo, cualquier palabrita buena.

Si está como enfermera en un servicio, se encuentra en ella un corazón abierto, una madre que se ocupa de vuestros hijos espirituales: los enfermos. Es un tesoro. Donde está ella, está Dios, se siente a Dios con una palabrita, nos lleva a Dios, nos da paz. En su porte, por su modestia lleva hacia Dios; es caritativa, toda afable, toda bondad, porque vive de Dios.

Para que cada una sea realmente de Dios, necesitáis tener recogimiento, si no ¡imposible!

Todo será perfectamente inútil si no hay recogimiento, será solo exterioridad, os lo repito es muy importante el recogimiento y esto hay que pensarlo con nuestro Señor. Recordad que Él ante todo fue alma recogida. Amar vuestro recogimiento, entenderlo, practicarlo y entonces habréis dado el primer paso, paso decisivo para vivir de Dios y para ser “almas de Dios”.»

Hoy el Venerable Siervo de Dios Moisés Lira Serafín, el apóstol de la bondad, goza de la presencia de Dios, lo proponemos como modelo e intercesor, encomiéndate a su intercesión y si Dios quiere, pronto pueda la Iglesia declarar beato al Primer Misionero del Espíritu Santo y Fundador de las Misioneras de la caridad de María Inmaculada. Comunica gracias y favores a:

secretariageneralmcmi@gmail.com