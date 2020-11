Temor a virus en municipio

Alertan por vigilancia patito





VALORES UNITARIOS.- La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal concluyó con el análisis de las propuestas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2021 de 29 municipios de la entidad, informó la diputada Patricia Silva Celis, presidenta de esta comisión. Señaló que 23 ayuntamientos no solicitaron ajuste en sus valores de uso de suelo y construcción, por lo que quedan en los mismos términos del ejercicio 2020.

FIRMAS.- El precandidato ciudadano al gobierno del estado Arturo Segoviano tendrá conferencia de prensa esta mañana para dar a conocer que ha conseguido las 43 mil firmas ciudadanas que exige la Ley Electoral para obtener su registro y presentara al experimentado político Juan Pablo Escobar como su coordinador general de campaña; tiene confianza en que estará en la boleta electoral en el 2021.

TEMOR.- Es del dominio público que son muchos los trabajadores municipales lamentablemente que se han contagiado de Covid-19, sin embargo, entre los empleados del área de diseño de Comunicación Social hay temor porque recientemente uno de sus compañeros falleció y al momento no se han tomado las precauciones necesarias con ellos; prueba de eso es que ya media docena de ellos están enfermos.

CUIDADO.- Después de que empleados de una supuesta empresa de seguridad privada fueron sorprendidos obligando a vecinos de la colonia Hacienda Los Morales, en la zona metropolitana, a pagar por servicios de “vigilancia”, la Secretaría de Seguridad Pública alertó a la población sobre este tipo de casos y recomendó certificar si este tipo de empresas están registradas, Sino, que no las contraten.

SE PELEAN.- Morenistas se pelean por alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, continúan los dimes y diretes al interior del partido, ya que no están conformes con los personajes que se están apuntando para ser los precandidatos, hay varios, pero dicen, todos la llevan de perder, ya que no hay una "carta" realmente fuerte y con calidad moral para contender.

ALAMEDA.- Al igual que en muchos otros jardínes de la capital, en la Alameda Juan Sarabia el estado en que se encuentran los árboles es lamentable. La falta de reforestación no sólo en esa parte de la capital, sino en otras muchas como la calzada de Guadalupe, es claro, no hay un programa que rescate las áreas verdes y muchos árboles no sólo están viejos, sino que tienen plagas y requieren de mejoramiento.

MANDAS.- Desde ayer comenzaron a observarse la realización de las tradicionales mandas en la Calzada de Guadalupe, con personas que acuden al Santuario a llevar sus peticiones a la Virgen de Guadalupe con motivo de su próximo aniversario. Esto pese a que se anunció que se cerrararán los ingresos para evitar aglomeraciones.

VIVILLOS.- Patrullas de la Policía Vial se apersonan en la zona del Distribuidor Vial Benito Juárez, en busca de incautos, principalmente vehículos viejitos para sorprenderlos. Muchas personas usan sus unidades para trabajar por lo que no siempre es recomendable multar a diestra y siniestra, ya que se genera molestia entre los ciudadanos por los abusos que se cometen, con el pretexto de cualquier infracción.

RECONOCIMIENTO.- El presidente de Industriales Potosinos, A.C., Max Ramos Regil, dijo que la UASLP, da certeza y crea el compromiso entre los empresarios potosinos para generar más y mejores empleos. Luego de asistir como invitado especial a la ceremonia de entrega de reconocimientos a los programas educativos que ingresaron al Padrón EGEL.

EXPERIENCIAS.- Con el objetivo de intercambiar experiencias de éxito sobre buenas prácticas gubernamentales, el alcalde de Soledad, Gilberto Hernández Villafuerte, se reunió con su homólogo del municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, Ernesto Quintanilla Villarreal, quien mostró su interés por la ejecución de programas que satisfagan las necesidades de la población más vulnerable. Despertó interés el programa alimentario, la red de agua purificada, el subsidio a la tortilla, medicina gratuita, apoyo a calzado escolar y útiles escolares entre otros.