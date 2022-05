SÍ VA LA MAROMA.- En gira por Matehuala para dar el banderazo de la pavimentación de la avenida De las Torres con una inversión de 25 millones de pesos y en beneficio de 30 mil personas, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunció una clínica para atender a 20 mil mujeres, sus hijas e hijos, a través de la Tarjeta Rosa; además dijo que se retomará el proyecto de la presa La Maroma, por lo que el cambio se comienza a notar en el corazón del Altiplano.

CONVOCATORIA.- Otro banderazo que dio el mandatario en Matehuala, fue el de la obra del Parque, que no llevará el nombre de Tangamanga 3, el cual dizque fue inaugurado por el pasado gobierno pero todo fue una simulación, sólo había puras piedras y tierra; se invertirán 85 millones para rescatar sus 32 hectáreas, que contará con espacios deportivos, zona de mascotas y pozos profundos para abastecer de agua al municipio; Gallardo convocó a los jóvenes a proponer un nombre que sea acorde con la región y el ganador se llevará una moto y una pantalla.

JALÓN DE OREJAS.- Algunos alcaldes y directores de policía del Altiplano fueron reconvenidos por el gobernador Gallardo por no reportar trabajo en materia de seguridad, no asisten a las mesas de paz, no invierten en capacitación de policías, no adquieren armas y se resisten a coordinarse con los otros órdenes de gobierno. La seguridad es una tarea de todos, por lo que los ediles tienen que ponerse a trabajar ya y no poner excusas.

FIESTA CHARRA.- Como parte de la promoción del estado a nivel nacional, este viernes y hasta el domingo se realizará el Torneo Charros de Acero con la participación de los 16 mejores equipos del país, entre ellos Los Tres Potrillos de Vicente Fernández contra los campeones de San Luis Potosí, Los Potrillos RG2, la sede será en el Lienzo “Hermoso Cariño” con una capacidad para tres mil asistentes.

ATENCIÓN.- Las y los coordinadores y representantes de los distintos grupos parlamentarios del Congreso del Estado, atendieron durante una reunión a representantes de las y los maestros jubilados de San Luis Potosí, quienes solicitaron la intervención del Poder Legislativo a fin de buscar una solución integral, al problema de trasparencia que se enfrenta por la falta de recursos del Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino (FONCASOL).

ORDEN.- El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado dijo que, ante el inicio de operaciones de la Guardia Civil, se da paso a la transformación y el orden que necesita San Luis Potosí.

DOS CONCIERTOS.- Se anunció que para inaugurar el Teatro de la Ciudad del Pueblo, habrá dos conciertos del mejor grupo pop de los noventas, Magneto, el día 26 y 27 de mayo y los boletos se podrán recoger este sábado y domingo en la puerta principal del Tangamanga I.

BURLA.- Qué lamentable que el organismo operador de agua, Interapas, no conteste a sus usuarios, sobre todo a aquellos que preguntan cuándo estará resuelto el problema en El Realito, no en sus teléfonos ni en sus redes sociales. Y el área de Cultura del Agua, hasta se burla a carcajadas.

FUGA.- Al menos, y gracias a la presión de comerciantes del rumbo, este jueves se procedió a reparar una fuga de agua por robo de tubería, en la calle de Escobedo en el Centro Histórico. Lo bueno es que hubo comerciantes con 'palancas'.

RÁPIDA ATENCIÓN.- Servicios Municipales en Soledad, dio rápida atención a la petición de limpieza en el área común de Villas de San Lorenzo, que realizaron los habitantes de dicho fraccionamiento, ojalá que lo mantengan así y que el Instituto Municipal de la Juventud, que ahí tiene sus oficinas, se ponga las pilas y si puede, apoyar con la limpieza.

TRABAJO PREVENTIVO.- Positivo ha sido el trabajo preventivo que se ha realizado para evitar inundaciones en Soledad, ya tuvieron su primera prueba, luego de la intensa lluvia que se registró la noche del miércoles, ojalá que sigan así y que esta temporada de lluvias, nadie tenga que salir de sus casas por una situación de esta naturaleza.