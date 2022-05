¡ÓRALE!- En evaluaciones de encuestadoras el gobernador Ricardo Gallardo reafirmó su ascenso al colocarse en el cuarto lugar nacional con mayor aprobación, lo que demuestra que en su primer tramo de administración ha dado resultados, cumplido gran parte de sus compromisos de campaña, además de recorrer las cuatro regiones del estado con énfasis en los apoyos a favor de las clases más desprotegidas, y ha sabido comunicar sus acciones y obras de gobierno.

FESTEJOS.- Como cierre de su gira de reconocimiento y festejos por el Día de la Madre, el mandatario estatal encabezó eventos en la capital potosina, Mexquitic de Carmona y Charcas con un mensaje alentador de justicia social y bienestar que se concreta con la entrega de diversos apoyos dirigidos a las mujeres potosinas, créditos blandos para emprender algún negocio, servicios médicos y capacitación laboral.





ABUSO.- En el sexenio de Silva Nieto, se concesionaron las carreteras a Rioverde y Villa de Arriaga, pese a que fueron construidas con recursos públicos, las ganancias han sido millonarias y poco el beneficio para el erario y la gente, el peaje de 20 pesos que tienen que pagar diario los obreros y personal administrativo de las empresas del parque Logistik y WTC por el uso de la carretera 80 de Coconal-Coinsa, ya resulta un abuso. El secretario de Gobierno, Guadalupe Torres, dijo que se revisará la concesión para tratar de eliminar ese cobro.





PROYECCIÓN.- El que San Luis Potosí sea sede de Mexicana Universal y del Torneo Charro Acero, es una oportunidad inmejorable para la promoción del estado y su riqueza histórica, cultural y gastronómica, sus tradiciones, parajes naturales, rebozos, artesanías y demás productos regionales. Este tipo de eventos generan además una importante derrama económica que beneficia a todos los sectores.





¡EL COLMO!- En una tienda ubicada en Niño Artillero y Fray José de Arleguí, en el estacionamiento hay cuatro tipos que se dedican a abrir autos para robar, ya los tienen identificados, pero dicen los encargados que pueden hacer nada, ¡ups el colmo!, ni se hacen responsables de los hurtos y de pilón cobran el boleto.





LO DICHO.- Ya se había dicho en este espacio que hay antros en el centro histórico que funcionan a deshoras y con el volumen de la música muy alto, como uno del edificio Ipiña que no deja dormir a los huéspedes de hoteles alrededor, por lo que las autoridades ya decidieron actuar e impedir que sigan funcionando sin los permisos y normatividad correspondientes.





BUEN EVENTO.- En el Centro de Las Artes, Gustavo de Velázquez, acompañado de Inocencio Noyola, compartieron análisis con Agustín Daniel Rocha Chávez y Ana María de la Cruz, del trabajo histórico recreado en fotografía y diseño por Manuel Abraham Ortiz Nieto. 1943, “La inestabilidad política en SLP, Gonzalo N. Santos”.





PREMIO.- Para el premio estatal de periodismo, solicitan diversos requisitos y demasiadas exigencias, más que en el Premio Nacional de periodismo. La prensa no tiene tiempo para muchas de sus solicitudes, habría que hacerle mejoras a la convocatoria.





INCONFORMES.- Al jurado hay que pedirle preste atención a los perfiles que está eligiendo, el año pasado ganaron varios académicos, de la Facultad de Comunicación, que son sus investigaciones universitarias donde utilizan mano de obra de los estudiantes, las que publican, pero no son periodistas. No anden alzándose el sombrero como reporteros y menos participar en un premio que es para la prensa.

SECRETARÍA.- Se retoma el tema de Desarrollo Social Municipal a Secretaría Municipal del Bienestar, a donde llegó exdiputado Martín Juárez Córdova. Será una de las dependencias con mayor alcance y seguramente no habrá oposición del Cabildo en darle el visto bueno.

NO ES.- Juan Antonio Rodríguez Chessani dice que es el dirigente absoluto del tianguis de Las Vías, lo que no es correcto. Hay otras agrupaciones de vendedores y hacen por sus representados. Quiere le arreglen el andador peatonal de la avenida Cortés y no se sabe si es posible, ya que es zona federal donde el Ayuntamiento no tiene injerencia.

ILUMINACIÓN.- El puente Pemex sigue sin iluminación y es peligroso, para los peatones y ciclistas, ya que la obscuridad se presta para que se cometan delitos.

URGE.- El mantenimiento a la red hidráulica, es un tema urgente del Interapas, ya que no se puede permitir que 40% de soledenses, no tenga agua en las llaves de sus casas.