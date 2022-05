*Temen vecinos de calle Fundadores

HERENCIA.- La detención del doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, secretario de Salud en el último tramo del sexenio pasado, reafirma que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona sí combate la corrupción y no tiene ningún pacto de impunidad con quienes dañaron el patrimonio público. Con este caso, ya son tres los exsecretarios del gabinete carrerista que enfrentan la justicia y no son pocos los personajes claves de la “herencia maldita” que ya no están confiados y que no falta mucho para que también sean llamados a rendir cuentas claras.

GOGORRÓN.- La corrupción del sexenio pasado sigue aflorando, creían que nadie se iba a enterar del desvío de los ingresos del balneario de Gogorrón a cargo de la Secretaría General de Gobierno, pues resulta que al año tenía ingresos de 30 millones de pesos, de los cuales sólo se reportaban a las arcas 7 millones, eso explica el súbito enriquecimiento de algunos exfuncionarios que intentan deslindarse de cualquier acto de corrupción alegando que no estaban a cargo de realizar obras o de firmar contratos.

JALÓN DE OREJAS.- De la Mesa de Seguridad que se realizó en Villa de Reyes salieron chispas y varios regañados del gobernador Gallardo Cardona quien advirtió que no permitiría que policías municipales porten armas de alto calibre sin tener la certificación, se tienen identificados de manera plena a los elementos que incluso ni son policías y se ostentan como tales por las omisiones de la alcaldía, de no corregirse a la brevedad este grave problema, se aplicarán sanciones drásticas.

OBRA PÚBLICA.- La diferencia de este gobierno con el anterior es notable, ya que solo en este año se invertirán 4 mil millones de pesos para infraestructura urbana, como son el Circuito Potosí y el puente atirantado, la ampliación a seis carriles, iluminación Led y demás equipamiento; la renovación de la avenida Fray Diego de la Magdalena y del Parque Tangamanga II. Estas y otras obras harán más funcional y competitiva a la capital potosina.

INSEGURIDAD.- Hay cosas que, por más que quiera, no se puede ocultar y una de ellas es el crecimiento en robo en vehículos, los famosos ”aletazos” que ocurren a plena luz del día e incluso en la zona centro de la ciudad, más los asaltos y el acoso hacia mujeres en la vía pública, en las paradas de autobuses urbanos.

ATOLE CON EL DEDO.- El ex presidente municipal de Valles Adrián Esper cuando andaba en campaña prometió a posesionarios del fraccionamiento El 21, cuyos terrenos le pertenecen, que les daría certidumbre jurídica pero obvio, nunca les cumplió. Ayer fueron a su mansión en Lomas del Yuejat a exigirle que cumpla, pero nunca salió o a lo mejor andaba en Dubai.

RATAS.- Está creciendo la psicosis entre la población potosina que todo el tiempo observa a los alrededores de sus domicilios, personas desconocidas que están merodeando e investigando los horarios de los vecinos, esto ocurre en la calle de Fundadores en Soledad.

MINIMIZAN.- El Gobierno Federal quiere minimizar la pandemia aunque no ha vacunado a la población infantil ya no sugiere el uso de los cubrebocas. En Estados Unidos y en países de primer mundo piden certificados de vacunación. En Asia, hay países que están en cuarentena. Hagamos caso.

NO IMPIDIERON.- En El Montecillo avisaron con tiempo al Interapas que harían una protesta con todo y bloqueo de calle pero no se hizo nada por impedirlo; en cambio, el organismo operador les avisó de la “descompostura” del pozo hasta que salieron a protestar. Va un tip para el organismo: Los vecinos del barrio de San Juan de Guadalupe ya amenazan con salir a las calles.

RATONES.- A quien pareciera que le comieron la lengua los ratones, es al Oficial Mayor de Soledad, Alejandro Serrano Cortés, quien nunca tiene información de las actividades que se realizan y manda a los medios de comunicación con otros funcionarios, que si hacen su chamba y tienen los datos siempre a la mano.

AVANZAN.- En Soledad trabajan de la mano de su cronista, Amado Juan Sánchez Cabrero, para lograr el nombramiento de Centro Histórico, se han puesto un gran reto, al intentar hacerlo en la presente administración, sólo falta que reciban el apoyo que requieren para obras complementarias.