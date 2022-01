APOYO FEDERAL.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona consiguió apoyos del Gobierno Federal, por 59 millones de pesos que serán destinados a proyectos ambientales para la conservación de árboles y flora, en las cuatro zonas del Estado. Asimismo, firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional con el director de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Luis Meneses Murillo.

PREOCUPANTE.- Al mandatario estatal le preocupó la afectación de 12 mil hectáreas de flora y árboles en la Sierra de San Miguelito por los incendios registrados durante el 2019, por lo que solicitó el apoyo de la CONAFOR para su regeneración, acordando trabajar de manera coordinada para fortalecer el Área Natural Protegida de la cordillera.

REFORESTACIÓN.- Gallardo Cardona también logró el apoyo de Meneses Murillo para la reforestación de bosque templado en la Zona Huasteca para plantar centenares de pinos que logren un rescate ambiental; y la reforestación del Parque Tangamanga I considerado el principal el pulmón de la Capital Potosina, debido a que por el abandono de los Gobiernos pasados se tuvo una plaga donde murieron más de 3 mil árboles.

PARA EL 24.- Será el próximo día 24 cuando el alcalde Enrique Galindo divulgue el nuevo plan de seguridad para la capital potosina que, ya se sabe, consistirá en un nuevo modelo operativo, la entrega de patrullas y equipamiento, y también el inicio de la nueva Secretaría Municipal de Seguridad.

CUENTA NUEVA.- Donde de plano ya se atrasaron es en el Interapas que, hasta el momento, no han podido poner en marcha su anunciado programa “Cuenta Nueva y Borrón”, pero se insiste que en los próximos días cuando se anuncie su inicio formal.

SE PLANTÓ.- La Sección 26 del SNTE sostuvo una reunión para tratar el tema del ISSSTE, en el que va incluido el asunto de las incapacidades para contagiados por Covid, camas de hospital, abasto de medicinas y citas médicas, entre otras cosas. La verdad ya se habían tardado la institución fue prácticamente abandonada en la gestión del PRI, donde se dejó en lamentable situación a las tiendas del ISSSTE a la red de hospitales, etcétera. Hay confianza en que con la 4T todo cambie y se rescate a la institución.

INVERSIÓN.- La empresa ferroviaria KCS ha divulgado la inversión que realizará en varios estados del país, incluido San Luis donde se contempla la ampliación de vías, el tránsito de mayor capacidad de carga, etcétera. Ojalá y se les plantee de manera oficial el regreso del tren de pasajero entre SLP y Tampico, un anhelo de muchos potosinos, de todo el Estado por lo que representa, principalmente el rubro turístico, ya que detonaría al estado, por la riqueza natural que hay en la Huasteca Potosina. Por supuesto también la reubicación del cruce del transporte de carga por el centro histórico de la capital, que parte en dos a la ciudad, generando problemas de movilidad.

INEFICIENTES.- Los Servidores de la Nación quedaron rebasados en las jornadas para la aplicación de las vacunas a mayores de 40 años -y en muchas otras responsabilidades-, con un comportamiento prepotente además de ineficientes; filas interminables, maltrato a quienes piden información, beneficios a sus cuates que llegan con recomendación, horas de formación y muchas otras situaciones que desaniman a la gente a vacunarse. Pero que más se puede esperar.

PREBENDAS.- La lideresa del SUTSGE Bernardina Lara Argüelles dijo que los 15.5 millones de pesos que recibió el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado durante los primeros meses de la actual administración, fueron por conceptos de préstamos, caja de ahorro y cuotas sindicales rezagadas.

SALUD.- Nos cuentan que hay un Secretario que se cansa con tan sólo ir y venir a la huasteca o a los viajes a la Ciudad de México. Hay que darle una ayudadita, por favor.

NOTA.- No estaría de más recordar a los reporteros que ellos no son la nota y es que hay algunos que quieren el foco mediático y quieren deslumbrar con el foco ajeno. El que no se han ganado. Así sucedió en el Congreso del Estado cuando querían colgarse del carisma de la máxima figura del estado