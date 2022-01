AGUA.- Será entre este jueves y viernes cuando los usuarios afectados por el desabasto de agua derivado de las más reciente falla en el acueducto de El Realito ya reparada, comiencen a contar con un poco de presión en sus tomas. Y ya saben, lo primero que les llega es agua turbia, por lo que sería hasta el sábado cuando puedan disponer completamente del vital líquido.

BALDÍOS.- Vecinos de la colonia La Morena reportan que en su sector hay varios lotes baldíos que se están convirtiendo en tiraderos de basura, aunque la queja se concentró concretamente en uno que se ubica en la calle Camino Antiguo a Saltillo, donde dicen ya hay fauna nociva y temen que llegue hasta sus domicilios. El Ayuntamiento de la Capital es la instancia que debe tomar cartas en el asunto.

AGARRÓ PAREJO.- El titular de la SCT Leonel Serrato, aseguró que unas 170 unidades del transporte urbano -de las 1,200 existentes- no cumplieron las normas para que se autorice el aumento a la tarifa del transporte urbano establecida en la ley, pero, ¿y los que sí cumplieron? que son cientos, ¿también se quedarán sin el ajuste?; el argumento es que, aumentar la tarifa a 10.80 es muy gravoso para el usuario “por las condiciones económicas generadas por el Covid-19”.

RETÓRICA.- A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de la Capital anuncia que “habrá justicia” para el perrito asesinado en Villas de Jacarandas, pero la realidad es que a la autoridad municipal le corresponde la prevención, cosa que no hizo, y no la investigación y pena al responsable, en eso ya anda la Fiscalía General, así que no se vale lucrar mediáticamente con estos casos, con anuncios que no tienen fundamento y que van a generar nada.

CONTAGIOS.- Ante la ola de contagios por Covid-19 que ya llegó al ayuntamiento de Soledad, al infectarse cuatro de sus funcionarios, el municipio será flexible con los trabajadores y funcionarios que presenten síntomas de gripa o enfermedades respiratorias, los cuales deberán primero acudir al médico o a hacerse una prueba para detectar la enfermedad, antes de que se presenten a sus lugares de trabajo, para así evitar más casos entre los trabajadores.

APLICARON PRUEBAS COVID.- Pero como el miedo no anda en burro y las autoridades saben que muchos están contagiados de Covid-19, antes de entrar a lo que llaman mesas de seguridad, todos los participantes en la misma, fueron sometidos a pruebas, para verificar que nadie esté enfermo.

BROTE DE COVID.- Donde tienen un brote de Covid-19 importante es en Seduvop, hay cerca de una veintena de empleados enfermos por el virus, lo que tiene preocupados al resto de los trabajadores, porque aunque en gobierno han presumido que están sanitizando oficinas, éstas no han llegado a la Secretaría de Obras Públicas y hasta les piden a los empleados que ellos mismos lleven sus propios desinfectantes.

ACTIVOS.- En medio de la pandemia por Covid-19 que ya lleva dos años, el Congreso del Estado es una de las instituciones que no ha frenado su actividad, al implementar medidas de prevención para evitar los contagios, como son las reuniones de comisiones y de pleno virtuales, disminuir la afluencia de personal, fortalecer los filtros sanitarios, el uso obligatorio de cubrebocas y gel anti bacterial.