BUENA RESPUESTA.- Los potosinos respondieron para acudir a hacerse la prueba gratuita del Covid, tanto en los centros instalados en la capital como en los municipios de las cuatro regiones del Estado, en donde se están siguiendo todas las medidas sanitarias. Durante este mes se aplicarán 220 mil dosis que contrasta con las 20 mil que realizó la pasada administración durante toda la pandemia, en donde por el reducido número de exámenes, crearon falsas expectativas de que el coronavirus se tenía bajo control.

CUESTIÓN LÓGICA.- Ahora con las 220 mil que va aplicar tan solo durante enero el Gobierno del Estado se tendrá una expectativa real del contagio que se tiene en la entidad, con cifras verdaderas, no maquilladas, por lo que se espera que los casos aumenten considerablemente a mil, dos o tres mil. Aquí lo importante no será tanto el número, sino que estas personas serán aisladas y ya no seguirán contagiando a familiares, vecinos, conocidos y compañeros de trabajo, es decir se cerrará el círculo para mitigar la propagación del virus.

500 MIL PRUEBAS.- Ante la respuesta favorable de potosinos para realizarse la prueba anticovid, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que ya se mandaron pedir más reactivos, por lo que durante enero se podría llegar a la cifra de 500 mil, para dar certeza a los potosinos y su familia de que no han sido infectados por el virus. Las largas filas demuestran que muchas personas tienen dudas sobre si tienen o no la enfermedad, solo que por falta de recursos económicos no podían hacerse la prueba.

ACIERTO.- Un gran acierto el del gobernador Ricardo Gallardo al nombrar al reconocido empresario Jacobo Payán Latuff como presidente del Consejo Empresarial, ya que su experiencia, visión y entusiasmo serán fundamentales para colaborar en el desarrollo económico de San Luis Potosí; la generación de empleos, de vivienda y el llamado a que los empresarios se pongan a mano con sus impuestos, sin lugar a dudas traerá excelentes resultados en el corto plazo. Enhorabuena.

NIVEL.- Ya hacía falta que empresarios de buen nivel ayuden al titular del Poder Ejecutivo a desarrollar las estrategias a favor de San Luis Potosí y Jacobo Payán reúne el perfil que se requiere para esta importante tarea; de la mano de la SEDECO y las cámaras empresariales se van a lograr grandes cosas en estos tiempos difíciles donde la imaginación y la iniciativa, serán fundamentales.

¿AL CABO QUÉ?.- Aunque tuvimos más de 700 casos de Covid en un solo día, se siguen permitiendo eventos masivos, como el fútbol, vimos mucha gente en el lugar sin tomar las medidas recomendadas.

SIGUEN CARRETONEROS.- Si bien está prohibido en Soledad que animales sean utilizados por los conocidos carretoneros, para recoger la basura, caballos y burros siguen siendo utilizados con este fin, pues en la colonia San Felipe aún siguen recogiendo la basura de esta manera.

BIEN POLICÍA MUNICIPAL.- Elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí, atendieron el llamado de una ciudadana en el centro de la ciudad, para brindar apoyo a una persona en situación de calle, que se encontraba mal herida y que pudo ser atendida.

EXCELENTE.- La instalación de un campo de Golf en el Parque Tangamanga II, que hará la administración estatal es una idea excelente, pues romperá con el monopolio que tienen los clubes privados en ese deporte, lo que no ha permitido haya nuevas figuras, porque no hay espacios para practicarlo, a diferencia de las ciudades de Estados Unidos, donde cualquier persona que pague una entrada por horas lo puede hacer y aquí no, por ahora todo cambiará.

VELOCIDADES.- El Ayuntamiento de la Capital debe convocar a los sectores más representativos para que se haga conciencia sobre conducir respetando el reglamento, pero además convocar a permisionarios y taxistas para que se sumen también a esa iniciativa, ya que la ciudad está a poco de convertirse en un caos, donde la ley del más fuerte manda y no se observa que haya capacidad, ni número de elementos suficientes para vigilar todo el entramado urbano y los accidentes están a la orden del día.