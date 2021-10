QUE SE ACLARE.- En el tema del puente que se cayó en la autopista Cerritos-Tula, se deben fincar responsabilidades y no exonerar a la ligera a las empresas constructoras, incluso si hay responsabilidad de funcionarios públicos, etcétera. Se debe ofrecer un peritaje claro y objetivo, que deslinde responsabilidades. No es posible que los constructores se quejen de que no hay obra pública y la que hay la hacen mal. El puente no se cayó solo y el daño patrimonial se debe aclarar, además de que hubo una víctima de por medio.

NEGATIVOS.- Tantos años estuvieron rehuyendo el tema, nunca quisieron entrarle ni proponer modificaciones, y cuando llega un gobernador que desde su segunda semana propone eliminar el cobro de licencias, salen personajes como el impresentable Juan Francisco Aguilar, artífice y responsable del fracaso electoral del PAN, a tratar de poner trabas a una propuesta que es totalmente benéfica para la ciudadanía. Algunos legisladores deberían olvidar el protagonismo y ponderar el beneficio para los potosinos.

CUMPLE.- El gobernador Ricardo Gallardo presentó este lunes ante el Poder Legislativo, la iniciativa para la gratuidad de las placas y licencias de conducir en San Luis Potosí, que deberá entrar en vigor éste mismo mes, si los diputados los aprueban, dando cumplimiento a uno de sus compromisos de campaña dentro del programa de los primeros 100 días de gobierno. En la propuesta se contempla la vigencia permanente de las licencias, para que los automovilistas no tengan que renovarla a menos de que la pierdan.

PREGUNTA.- Un lector llamó para decir que no explica como un grupo de historiadores, que por cierto dijo, “de donde salieron tantos” protestaron en un escrito por los nombramientos en el Archivo Histórico y nunca dijeron nada de las personas que cobraban sin trabajar como la compañera sentimental de Fernando Toranzo. Preguntó si todos esos historiadores inconformes ahora, cobran en alguna institución.

NI PEX.- Dicen que Galindo se enojó porque los priístas no se ponían de acuerdo para ver quién se quedaba en las delegaciones, ya que las tres delegaciones le correspondían al tricolor, así que a la mera hora dijo, que él decidía por andar de indecisos y mezquinos.

ESOS PANISTAS.- También reportan que un maquiavélico panista andaba empecinado para que Christian Azuara se quedara con una delegación municipal o en la Tesorería Municipal, pero al final su pariente no pudo con el estira y afloje y lo mandaron a Servicios Municipales.

EN LA MIRA.- El gobernador advirtió que, para combatir los asaltos y homicidios que cometen personas que viajan en motocicleta, se les obligará a que porte un chaleco y un casco con el número de placa impreso o de lo contrario, se les incautará la unidad, así de claro. Así que todos los motociclistas, aunque peguen el grito en el cielo, tendrán que ajustarse a las nuevas reglas. Ya oíste gallo.

FIN A CORRUPCIÓN.- Por cierto que ya no se van a tener que cambiar cada nuevo gobierno, ya no habrá pretexto para que los automovilistas anden al corriente y así, los elementos de la Policía Vial en todo el estado se van a quedar sin su negocio de extorsión, además de que habrá mejor control en el padrón vehicular; el problema seguirán siendo los autos “chocolate”, pero esa ya es otra historia.

LOS EXHIBIERON.- Xavier Nava y Rodrigo Portilla aseguraron que la deuda del ayuntamiento era de 700 mdp y resulta que son más de mil millones de pesos, por lo que el Congreso, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría y todos esos organismos disque supervisores del ejercicio del dinero público, pero que no pescan ni un resfriado, deberían de actuar y fincar responsabilidades.

PREDIOS.- Dentro del programa Regularización de Predios en Soledad, en el último año del gobierno municipal hizo los trámites necesarios para que 87 predios con 5 mil 543 lotes, quedaran regularizados, en beneficio de la misma cantidad de familias.

CAMPAÑA.- Con el objetivo de recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, los Integrantes del motociclismo organizado presentaron en Soledad de Graciano Sánchez la estafeta de la lucha contra esta enfermedad, donde participaron diversos motoclubs de todos los estados de la República Mexicana.