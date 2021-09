INSERVIBLES.- El carril lateral de la avenida Salvador Nava y el brazo nuevo del Distribuidor Juárez, en lugar de solucionar los problemas de vialidad, los complicaron y eso no amerita estudios científicos sino a simple vista se ve que, a cualquier hora del día, las filas de vehículos son interminables en ambos lugares; son millones y millones de pesos que se invirtieron y eso sin contar que en el caso del brazo, se le tuvo que regalar una gran suma de dinero -que algún día sabremos cuanto fue- al dueño de una gasolinera que dizque porque un pilar le tapaba el acceso y eso, que ahí cargan todas las patrullas municipales. Buen negocio ¿no?.

SUS ÓRDENES JEFE.- Los integrantes de la Coparmex se vieron en verdad muy mal echándole porras al próximo gobernador cuando, algunos de ellos, hace unas semanas hablaban en público y en privado de los “riesgos de un desastre financiero y político” si no ganaba el candidato al que ellos apoyaban y que no era quien finalmente triunfó en las urnas, pero hasta cierto punto se entiende su postura porque se trata de salvar el “bisne” con el gobierno, que para ellos no hay nada mejor que eso.

CAPACITACIÓN.- Alguien debería capacitar a los servidores de la nación porque durante la jornada de vacunación contra el Covid-19 se muestran sumamente groseros. Hay qué preguntarse quién los contrató y que les den cursos de buenos modales.

DESCONTROLADO.- Ya no toman la temperatura ni cuestionan a las personas que llegan a la jornada de vacunación, para saber si tienen alguna enfermedad. Las personas no son cuidadas en su reposo y tampoco nadie controla entradas y salidas en los puntos estratégicos de los sitios donde se está aplicando la vacuna.

DISPOSICIÓN.- La diputada Vianey Montes Colunga presidenta de la Directiva del Congreso del Estado fue muy clara en la tercera reunión de la Comisión Entrega-Recepción, hay instrucciones a todas las coordinaciones para que entreguen la información y aclaren cualquier duda que tengan los diputados y diputadas electos sobre el estado que guardan los recursos humanos y materiales, pues hay total confianza de que se manejaron de forma transparente.

NOVEDAD LITERARIA.- Empresario, ingeniero en alimentos y con una gran pasión por la investigación y el desarrollo, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas, presentó su libro “One Way Ticket” que reúne diversos relatos de distintos lugares en donde habla sobre personajes, experiencias y sucesos que han definido un viaje personal, pero a la vez compartido.

RECONOCIMIENTOS.- La Secretaría de Turismo (SECTUR) otorgó reconocimientos del Sello Safe Travels a los principales museos de la entidad, por su alto compromiso de buenas prácticas ante la pandemia por Covid-19 que se vive en el Estado y cumplir con las medidas sanitarias que permiten a las y los viajeros llegar a un destino seguro.

CHARLA.- Copocyt invita a la conferencia virtual “La Astronomía en Mesoamérica”, la que se transmitirá a través de las páginas de Facebook y YouTube de la dependencia, se realiza este martes 14 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas, en el marco del 25 aniversario del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

OBRA.- El Ayuntamiento de la Capital a través de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, continúa con los trabajos de construcción de la Plaza de la Música en el jardín Blas Escontría. Así lo dio a conocer el titular de esta área municipal, Gonzalo Bárcenas Reyes, quien comentó que a la fecha se lleva un registro del 35 por ciento de los trabajos entre estos: las remodelaciones de las jardineras de cantera, reubicación de fuente de cantera, retiro de piezas.

GRIETA.- El agrietamiento detectado en parcelas del Ejido Soledad ya alcanzó más de 350 metros, situación que preocupa a autoridades municipales, porque está llegando a un canal de riego y temen que afecte a los cultivos forrajeros que ahí están sembrados.

ENCOMIENDAS.- El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de la dirección de Infraestructura, informa que el próximo término de la administración se dará conforme a lo establecido y de acuerdo a las encomiendas que se dieron por parte del alcalde Gerardo Zapata Rosales, cuyas obras se vieron materializadas en tiempo y forma.