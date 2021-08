ALERTA.- Un incremento preocupante de hospitalización por casos de Covid-19 se registró en las últimas horas en el territorio potosino. Durante la noche se vivió la peor jornada en los nosocomios potosinos siendo entubados varios jóvenes e incluso, se tuvo el lamentable fallecimiento de una mujer embarazada por el padecimiento. No es el momento para bajar la guardia, el escenario se presenta critico en los días por venir. No es de dudarse que San Luis cambie a semáforo naranja.

RESULTADOS.- El Centro de Convenciones de San Luis Potosí se ha convertido en un referente nacional para el desarrollo de eventos enfocados en la comunidad económica e industrial. Con toda la actividad que ha tenido desde el 2015, es considerado como el cuarto lugar a nivel nacional, logro obtenido gracias a la intensa promoción que ha llevado a cabo el Estado para atraer más capitales a la entidad.

SINDICALIZADOS, A TRABAJAR.- Desde el 26 de septiembre, que asuma la gubernatura Ricardo Gallardo Cardona, se acabará el “home office” para toda la burocracia, ya no hay pretextos ni grupos vulnerables, todo el personal está vacunado con las dos dosis contra el Covid-19 y está obligado a cumplir con sus funciones en sus centros laborales con los protocolos sanitarios. Ya fue más de un año de ausencia sin dejar de recibir sueldos y prestaciones íntegras.

¡ÓRALE!.- El gobernador electo recorrió los invernaderos de Santa Rita, en Rioverde, y anunció que en su gestión se acabará su uso como “caja chica” en beneficio de unos cuantos y agencia de empleo para políticos en desgracia y sus familiares, las ganancias millonarias de este centro de producción serán canalizadas para la construcción y funcionamiento del Hospital de la Zona Media.

NO LO QUIEREN.- En redes sociales se han inconformado porque afirman que Juan Carlos Machinena Morales, será secretario de Cultura y se quejan porque como delegado del INAH descuidó el Centro Histórico y ha dado permisos para modificar fincas.

CEDH.- Deberían mover del cargo a la presidenta de la CEDH, Giovana Itzel Argüelles Moreno, a quien le quedó grande el cargo, desconoce el funcionamiento de las oficinas, de las recomendaciones y ahora le surgió una protesta por incumplimiento de pago a sus trabajadores. No sabe administrar ni de Derechos Humanos, sería positivo que se evalúe su cargo.

¿QUÉ PASO?- Mientras la administración municipal gallardista arregló la avenida Universidad en un mes, hace exactamente seis años y con concreto hidráulico, lo que prácticamente terminó con las inundaciones constantes que bloqueaban esa importante vía de comunicación. El Ayuntamiento capitalino actual, no ha podido reparar un tramo de medio metro que hizo por una obra hidráulica y la tapó mal, el cual ya tiene casi un año abierto. Aunque le colocaron un parche, a la semana se volvió a hundir, ese pequeño espacio, pero que causa ponchaduras a todos los autos que pasan por ahí. No puede ser y lo malo es que no hay ni a quién reclamarle.

SIN TON NI SON.- El comercio en vía pública se ha desbordado y ya no es el Centro Histórico donde se instala sin ton ni son, sino también en diferentes zonas de la capital. En la colonia Progreso y sus alrededores los vecinos se quejan de mercaderes que se instalan en la avenida Salk, piden que se haga con orden, sin poner en riesgo a peatones, o a automovilistas a los que suelen bloquearles tanto áreas de estacionamiento como de paso.

VIALIDAD.- Aunque el patronato del Centro de Abasto desmintió a los mercaderes que salieron a exponer varios reclamos, lo cierto es que poco o nada se ha hecho por regular la vialidad en la zona y sus alrededores. Andar en vehículo por esa zona es complicado y no hay control, ni Policía Vial, por lo que grandes camiones que entran y salen con mercancía causan embotellamientos y accidentes viales.

CAPACITACIÓN.- Integrantes de la Unidad Especializada de la Policía para la Atención de la Violencia Familiar y de Género, participaron en una capacitación impartida por la Fiscalía General del Estado, relacionada a los tipos y modalidades de violencia contra mujeres y niñas.