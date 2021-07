PASIVIDAD EN EL SNTE.- Quienes están preocupados son los afiliados de la sección 26 del SNTE, que desde la llegada del delegado Angelino Caimán Mena ha empobrecido, tanto las arcas como las gestiones, se menciona que con el perfil pasivo y elitista no pela ni un plátano a sectores, si no hay qué preguntar a los maestros con el problema de la USICAMM.

BACHES.- Si algo han dejado las lluvias de los últimos días en San Luis Potosí en las principales avenidas de la ciudad son baches, cráteres, hoyancos que se convierten en trampas mortales para ciclistas, motociclistas, peatones y automovilistas y aunque es algo recurrente, lo que indigna a los ciudadanos que pagan impuestos, es que la autoridad municipal no haga nada, sea indiferente, como si no pasara nada.

SE VEÍA VENIR.- Ahora sí, dicen las autoridades que harán cumplir las nuevas disposiciones del semáforo amarillo y que serán muy duras contra los establecimientos que no respeten los protocolos, pero eso es pura saliva, pues los restaurantes siguen a tope, las actividades deportivas, gimnasios, plazas, en fin, todo sigue igual como si no pasara nada; la verdad es que la situación los rebasó desde hace mucho.

EVENTOS MASIVOS.- El cambio a amarillo en el semáforo epidemiológico estaría obligando a las autoridades, en especial las municipales, a voltear los ojos a todos aquellos espectáculos masivos que están programados en estas fechas, no solamente en esta capital, sino en distintos municipios y, si no cancelarlos, sí verificar que cumplan con los aforos y otros protocolos sanitarios.

LAMENTACIONES.- Conforme se acerca el cierre de la administración municipal capitalina, los funcionarios de primer nivel comenzaron con el rosario de lamentaciones y, con marcada coincidencia, ahora responsabilizan a la pandemia el no haber cristalizado programas y proyectos que tenían en mente, aunque se nota que tenían la esperanza de repetir otros tres años en sus encargos.

BURLA.- Lo peor es que hasta modificaron el reglamento para ser funcionario municipal, sólo para ver si los ratifican en los puestos que han gozado los últimos tres años sin hacer nada. Los angelitos aprobaron que ahora el que quiera ser directivo debe tener una experiencia de tres años en el cargo. Que bárbaros muy burdo su plan y ni la burla perdonan, pues todos se están riendo de ellos.

DESINFORMACIÓN.- En la delegación estatal del ISSSTE ocultaron que vino a San Luis Potosí su director nacional, seguramente no querían que los maestros se enteraran, ya que están muy molestos con este organismo sanitario porque no hay medicamentos ni citas y también se están desligando de la atención a Covid-19.

AVISPADOS.- Los que andan moviéndose para quedarse con la secretaría de Cultura son Arturo Segoviano excandidato a gobierno del Estado y la empresaria hotelera Patricia Véliz Alemán. No le hace que no le sepan a la cultura, pero se están formando y aseguran tener derecho, ¿quién sabe porqué?

NEGREROS.- La unión de artistas visuales en la zona Metropolitana, y a nivel nacional, hizo eco en la capital potosina; meses atrás, artistas y gestores denunciaron abusos e irregularidades por parte del organizador del evento, “Colectivo Tomate”, a la lucha se unieron exempleados de la misma agrupación, pues pagaban una miseria y las ganancias se las quedaban.

CHANGUITOS.- Del 13 al 15 de agosto se realizará el segundo Festival Cultural de Bebidas Tradicionales Artesanales en Soledad, debido a la pandemia se suspendió el año pasado, pero con el cambio de semáforo sanitario, los participantes hacen ‘changuitos’ para que no se suspenda, pues representa maś pérdidas económicas.

VIGILANCIA.- La fatídica carretera a Rioverde requiere más vigilancia y además colocación de señalética preventiva de la velocidad a la que se puede circular, ya que está convertida en pista de carreras y es un peligro para todos. Lamentablemente muchos indaptados, ebrios, ignorantes, etc, etc, que creen que confunden una vía rápida, con una vía continúa y algo debe hacerse, pues no es posible que 8 carriles estén a disposición de chafiretes que no respetan la ley y que nadie les diga nada.