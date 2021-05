LLUVIAS.- A partir de hoy, sábado, empieza la temporada de ciclones en el litoral del Océano Pacífico, y se esperan entre 15 y 20 sistemas meteorológicos, entre los que destacan unas diez tormentas tropicales, como número máximo, siete como mínimo, hasta cinco huracanes categoría 1 y 2 y de cuatro a cinco con niveles de 3, 4, y 5, que son los más destructivos, sin embargo, los que más lluvias aportan al estado son los del Atlántico, que aparecerán el primero de junio, por la cercanía con Tamaulipas y el norte de Veracruz, que va en los mismos estándares, solamente una tormenta tropical más.

COMPROMISO.- El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, exhortó a las mujeres embarazadas a aplicarse los biológicos y agradeció a la comunidad educativa por la gran confianza que demostraron al acudir a vacunarse masivamente, al tiempo de responder a un compromiso sólido por retornar a las aulas en el menor tiempo posible.

DECISIÓN.- Los diputados tomaron una buena decisión con la elección de Jorge Alejandro Vera Noyola como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, por la preparación académica, trayectoria intachable en el servicio público y la juventud que tiene; a las personas hay que calificarlas por sus méritos propios y no por lo que hagan los demás.

BUEN ENTENDIMIENTO.- El candidato de la coalición Sí por San Luis al gobierno del estado Octavio Pedroza Gaitán reconoció el liderazgo de la secretaria general del SUTSGE Bernardina Lara y en una plática sobre diversos temas hubo buen entendimiento, lo cual es fundamental en estos momentos donde la administración actual no ha tenido acuerdos con el sindicato y por ello se mantiene el plantón.

ENGAÑO. - Hay quienes afirman que Karen Saucedo al ocupar la vicepresidencia de la FUP está haciendo historia como mujer en el cargo, sin embargo ella no luchó en una contienda electoral con más rivales para adjudicarse esta victoria. Fue por reglamento que se definió que tenía que haber una mujer en la terna de las planillas a ocupar el cargo de presidente o vicepresidente. Ella no ganó de ninguna manera, así que no hay nada de qué presumir.

IMPRESIONANTE.- La escultura en memoria de Karla Pontigo, la primera en su tipo, fue creada por Ivette Gasca, quien es egresada de la Escuela Estatal de Artes Plásticas; un monumento que exhibe la lucha para tratar de erradicar la violencia feminicida en el estado, que aún no termina.

AMIGAS Y RIVALES. - La diputada priista Beatriz Benavente evidenció que Cecilia González Gordoa no tiene la capacidad, ni el currículum para estar en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Aún y cuando es de su propio partido, la ventila y crítica por andarse postulando por el cargo sin tener la experiencia que se requiere, Además de que quisieron cambiar los requisitos para el cargo para favorecer a la directora del DIF. Hasta señalaron que se quiere hacer un Marcelazo para beneficiarla en el TEJA.

ACLARACIÓN.- Nos afirma la jefa de prensa de la Policía Municipal, que hay buena coordinación con el área de comunicación del ayuntamiento capitalino, la información generada sale en tiempo y forma y no hay descoordinación alguna como se señaló.

EN LA AGENDA.- La LXII Legislatura dió un paso importante en la lucha por sensibilizar a las autoridades de todos los niveles y emprender acciones concretas de prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, este 14 de mayo se conmemora por primera vez el día “Por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el Estado de San Luis Potosí”, y ahora cada año los tres Poderes del Estado y los 58 ayuntamientos deberán realizar acciones, conferencias y cualquier tipo de actividad acordé a su presupuesto para recordar las tareas pendientes que existen en materia de protección a las mujeres.