*Que sí confundió el semáforo verde

*Hay 4 casos de mujeres periodistas





¿DEBATE?- Siguen las reacciones por el primer Debate entre los candidatos de los diferentes partidos políticos a la gubernatura del Estado, en lo que la mayoría coincide es en que el formato es obsoleto, pues pareció más una Expo de propuestas organizada por el Ceepac y la UASLP, que una confrontación de ideas entre quienes aspiran a gobernar la entidad. Es obvio que hay descontento por los resultados además de que si bien es cierto se replicó en redes sociales, no hubo difusión lo que llevó a que muchas personas ni por enteradas se dieran de lo que ocurría en el Bicentenario.

NECESARIO.- Es necesario que se modifique el formato ideado quién sabe por quién, ya que no permite la confrontación de ideas entre unos y otros y sólo algunos anduvieron de belicosos, sabiendo que los tiempos establecidos y las oportunidades de confrontar fueron muy limitadas y no se prestaba la tribuna, por lo que algo debe hacerse. Además también a los organizadores se les olvidó hacer invitaciones formales, que establecen todos los protocolos para que medios importantes se sumaran a la transmisión y lo dejaron al “ahí se va” esperando que los medios los fueran a buscar.

FALTARON.- Los ciudadanos, ese grueso de la población que irá a votar y a elegir a quienes los representará en la gubernatura del Estado, de plano fueron el gran ausente, por lo que para la segunda confrontación, si se le puede llamar así, las expectativas no se ven muy claras y los candidatos más fuertes están sopesando si asisten o no, ya que el foro no es muy ideal y lo que se necesita es contacto con la gente.

NADIE VIGILA.- Nadie se explica por qué candidatos como el Tecmol José Luis Romero Calzada sigue en la contienda con la serie de burradas que dice, y que además han documentado muy bien la gente en las redes sociales y no solo de San Luis Potosí, sino de todo el país, la última fue gritarle a una reportera que era una “m” su pregunta sobre sus gastos de campaña que eroga por el uso de un helicóptero que no es cualquier cosa y que lamentablemente, ni el INE, ni el CEEPAC han documento. “Con esa boca comerá”

INEXPLICABLE.- Los ciudadanos están confusos y hasta molestos con la decisión de decretar el “semáforo verde” y prácticamente normalizar todas las actividades, como si el Covid-19 desapareciera sólo porque las autoridades lo ordenan y más cuando dicen “estamos en verde pero actúa como si estuviéramos en rojo”, lo que demuestra que lamentablemente se toman decisiones en base a ocurrencias e intereses de diversa índole y no se piensa en la salud de las personas.

DE ADORNO.- Ante las agresiones de candidatos de diversos partidos en contra de mujeres periodistas -hay al menos 4 casos documentados-, de agresiones entre militantes, la casa de una candidata baleada en Villa de Reyes, ataques a brigadistas en Soledad y un sinfín de hechos de violencia pequeños y grandes, las autoridades electorales y de la Fiscalía Especializada no hacen nada que “porque no hay denuncia”.

INSENSIBLES.- Los administradores del cementerio de Valle de Los Cedros se mostraron insensibles ante la tristeza de familiares cuyas madres reposan en ese lugar, al no abrir sus puertas. este 10 de Mayo. Es cierto que se trata de un sitio particular, y que no se rige por los horarios y otras disposiciones de panteones municipales, pero ni porque hubo protesta, se tentaron el corazón.

INQUIETUD.- Es lamentable que cada que hay elecciones se paran las obras, se suspenden y nadie sabe, ni nadie supo de donde está el dinero autorizado para los proyectos ni cuando se van a terminar. Un caso es el del la ampliación del puente Pemex, que primero se paró la obra y ahora no se sabe cuándo la terminarán, es el resultado de que los alcaldes dejen su puesto para ir en busca de otro cargo público cuando no terminan bien el primero. La ley debe cambiar, aunque como se ve, los próximos diputados serán igual de malos que los actuales.

AGUA SUCIA.- Vecinos del fraccionamiento San Nicolás del Aguaje reportaron que está brotando agua negra de los registros de varios domicilios, y que a pesar que ya se reportó al Interapas nadie acude a verificar el origen del problema. Este lunes desde temprana hora intentaron reportar, pero los teléfonos ya no fueron contestados.